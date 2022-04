Así es el jardín con vista al lago de la mansión de Carolina Losada en un barrio cerrado de Tigre

La vida de Carolina Losada dio muchas vueltas. La periodista y actual senadora por la provincia de Santa Fe fue redescubriendo su vocación a medida que pasaban los años. Así fue que comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje de la mano de Pancho Dotto, después participó en un video clip de Luis Miguel y hasta recibió una propuesta del ídolo musical para acompañarlo en una gira. Sin embargo el periodismo fue su gran pasión hasta el año pasado, donde decidió volver a probar otros horizontes.

Fue ella misma quien reveló que estaba a punto de abandonar el país, luego de recibir algunas propuestas en Estados Unidos, pero decidió apostar a la Argentina. Ahí le llegó la posibilidad de sumarse a Juntos por el Cambio, luego de haber rechazado algunas propuestas previas para involucrarse en política.

“Antes de decirle que sí pasé por un proceso interno muy fuerte, porque estaba en un muy buen momento de mi carrera profesional, de expansión… Me agarré coronavirus. Fue súper leve, pero durante dos semanas estuve “adentro” y ahí tomé la decisión. Supe que si que quería hacer algo por mi país, era el momento de hacerlo. Porque yo me quise ir y tengo un montón de amigos y vecinos que se fueron. Ahora tenemos que lograr que quieran volver”, confió Carolina Losada sobre el giro que le dio a su carrera y a su vida.

Y con respecto a su vida, la mujer que hoy tiene una banca en el Senado convive desde hace más de dos décadas con Luis María Vayo, un fotógrafo que la conquistó cuando trabajaba en Snowtime, ciclo de ESPN, y de quien desde aquel entonces nunca más se separó.

“Él es una persona que me contiene muchísimo y si en algún momento me estoy ahogando en un vaso de agua, me saca”, contó sobre su marido en diálogo con La Nación.

La pareja actualmente convive en una envidiable casa ubicada en un barrio privado de la zona de Tigre. Pero no lo hacen solos. Además de compartir sus días y su enorme y verde jardín con una increíble vista a un lago con sus mascotas, lo hacen con dos niños a quienes le dieron acogida siendo parte del proyecto Familias de Esperanza.

El caserón en el que Losada y Vayo lograron conformar una numerosa familia tiene una decoración moderna y rústica, donde predominan la madera y los colores claros en tapizados y sillones. Un infaltable: las hamacas de jardín.

Además, la propiedad cuenta con una envidiable vista, desde la cual se puede apreciar un gran atardecer hacia el lado del lago del barrio. El jardín de gran cantidad de metros se convirtió en el lugar favorito de la política para disfrutar unos mates en compañía de su marido y de sus perritos.

Algunos detalles que terminan de complementar el exterior de la mansión son una pileta de natación, un muelle con alguna embarcación para disfrutar del agua y dos galerías funcionales, una con mesa para comer al aire libre y otra con un buen número de sillones y reposeras para relajarse al máximo.