La increíble historia de maternidad de Carolina Losada: “Tengo dos chicos que viven en mi casa que son como mis hijos”

Las vueltas de la vida la llevaron a Carolina Losada a explorar diversos rumbos que hoy la encuentran muy afianzada en el ámbito político. Lo cierto es que comenzó su carrera como modelo de Pancho Dotto y fue una de las estrellas del clip de la famosa canción de Luis Miguel, Cómo es posible que mi lado. Sin embargo la fama y el reconocimiento lo alcanzó como periodista, siendo una de las caras visibles de América Noticias y debido también a su paso por programas de gran debate como Intratables y Basta Baby.

Actualmente, la mujer nacida hace 49 años en la localidad de Rosario ocupa una banca como senadora nacional por su provincia natal y fue una de las revelaciones de Juntos por el Cambio de las últimas elecciones obteniendo el 40 por ciento de los votos.

Pero lejos de aquel costado profesional que siempre puede sorprender un poco más, la vida de Carolina Losada es también una historia de película. La periodista está en pareja hace más de dos décadas con el fotógrafo Luis María Vayo, a quien conoció en su paso por Snowtime, el ciclo de ESPN en el que trabajó durante 17 años.

Aquella relación está más afianzada que nunca y ella misma reveló el fuerte apoyo que recibe de su marido y el pilar que es en su vida. En diálogo con La Nación admitió que lo que le enamoró de aquel hombre que hoy es dueño de su corazón fueron sus valores, y esto tiene mucho que ver con la decisión que juntos tomaron en el último tiempo.

Fue en aquella conversación donde la ahora política habló de la maternidad y los motivos que la llevaron a no tener hijos biológicos: “Con Luis nunca estuvimos completamente decididos. En un momento quisimos, después no. Y creo que cuando uno no decide, está decidiendo. Nos gustaba mucho el tipo de vida que teníamos. Pero ahora hay dos chicos que viven en casa”.

Carolina Losada y Luis Vayo forman parte de Familias de Esperanza, colaborando con un techo de tránsito, amor y contención para niños en situación de vulnerabilidad social. Fue así que hace un tiempo llegó a sus vidas una niña que en aquel entonces tenía seis años y los visitaba los fines de semana.

“Sucedió que al tiempo la restituyeron a su familia de origen, no a sus padres, sino a sus abuelos. Fue algo muy duro porque habíamos generado un vínculo afectivo muy fuerte”, confió sobre ella Losada, pero la historia no termina ahí.

“Con el tiempo, ocurrieron una serie circunstancias y nosotros sentimos la obligación moral de ayudarla otra vez. No podíamos fallarle. Así, empezó a venir de nuevo los fines de semana a casa, pero esta vez con un hermanito. Les armamos su lugar, por supuesto. Y cuando llegó la pandemia, se quedaron dos años enteros con nosotros. En casa, ellos son como nuestros hijos: la nena hoy tiene 13 años y el chiquito tiene 10”, reveló la periodista que se convirtió en la mamá del corazón de aquellos dos pequeños.

Aunque fue ella misma quien contó ese dato desconocido el pasado noviembre en diálogo con el mencionado medio, aseguró que no le gusta dar muchos detalles al respecto ni hablar mucho de su vida privada. Desde entonces no volvió a referirse al tema, pero se estima que la historia siga su rumbo y que tenga un final feliz, lleno de amor para los cuatro.