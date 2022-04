Quién es el marido top de Carolina Losada y cuántos hijos tienen

Carolina Losada es una mujer multifacética. Hizo una gran carrera como modelo, participó de un emblemático video clip de Luis Miguel, pero dejó todo eso atrás para desempeñarse como periodista al frente de diversos programas de televisión, siendo conductora de América Noticias y panelista de ciclos como Intratables y Basta Baby.

Ahora, la rosarina de 49 años dejó de lado el periodismo para dedicarse a pleno a la política, su otra gran pasión que descubrió hace poco más de un año. Fue una gran sorpresa en las últimas elecciones y hoy ocupa una banca como Senadora nacional por la provincia de Santa Fe.

En una entrevista reveladora con La Nación, Carolina Losada confió cómo se dio la posibilidad de hacer un rotundo giro en su carrera y en esa charla dejó entrever detalles reveladores de su vida personal.

La ex conductora contó que antes de que le salga la oportunidad de postularse como candidata, estaba en diálogo con su marido para dejar el país y radicarse en Estados Unidos, donde le habían salido dos oportunidades laborales.

Noticias Relacionadas Carolina Losada confirmó en Intratables que se aleja de la televisión: el motivo

Allí reveló que al ser su pareja fotógrafo, tiene la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. Pero la pregunta del millón es quién es ese hombre que conquistó su corazón hace casi dos décadas.

Cuando Carolina trabajaba en Snowtime, ciclo de ESPN en el que estuvo por 17 años, conoció a Luis María Vayo, quien era el hermano del dueño del programa. De él admitió que la enamoraron sus valores y la manera en que percibía y vivía la vida.

“Él es una persona que me contiene muchísimo y si en algún momento me estoy ahogando en un vaso de agua, me saca”, admitió sobre el fotógrafo y director con quien no tiene hijos en común pero con quien sí comparte el proyecto Familias de Esperanza, siendo un hogar de tránsito para niños en situación de vulnerabilidad social.

Losada y Vayo se terminaron haciendo cargo de dos niños, una nena y un nene que son hermanitos y que en un principio fueron restituidos a su familia pero que por circunstancias de la vida volvieron a su hogar y ya llevan viviendo con ellos más de dos años.

Mientras Carolina Losada disfruta de su nueva realidad laboral, aprende, junto a Luis María, a llevar adelante su nuevo rol. En aquella entrevista aseguró, ante la pregunta de cómo seguía la situación: “Sigue como siga la vida. Ya estoy cumpliendo un rol y estoy muy ocupada. ¡Estoy hasta en el chat de mamis!”.