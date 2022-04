El incómodo momento entre Javier Milei y Carolina Losada

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei vivió un incómodo momento mientras era entrevistado por la periodista María Laura Santillán en el canal La Nación Más.

Santillán intentó cruzar a Milei con la senadora nacional de Juntos por el Cambio Carolina Losada, quien también estaba invitada al programa, y el diputado libertario no reaccionó de la mejor manera.

"Me traicionaron, esto no era lo pactado", aseguró Milei, quien agregó que había pactado con la producción del programa una entrevista mano a mano.

"Si yo determino determinadas condiciones para venir al programa y no las cumplen, no me pueden mentir. Me engañaron y me hicieron una emboscada", añadió Milei, visiblemente ofuscado.

Losada, muy incómoda con la situación, rápidamente aclaró que mantiene una buena relación con Milei sin entender por qué no quería cruzarse con ella.

"Tengo una buena relación con Carolina, pero esto no es lo que habíamos pactado. No creo que vuelva al programa", completó Milei, aclarando que su enojo era con la producción del programa.