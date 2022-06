Mauro Icardi explotó contra un periodista italiano desde sus vacaciones en África: “Es una tontería que…”

Entre la selva, la naturaleza, los animales más imponentes del planeta y actividades exóticas y lujosas. Así vibran Mauro Icardi y Wanda Nara en estos días de vacaciones románticas por el continente africano, para celebrar un nuevo aniversario de casados.

Las tormentas furiosas que azotaron al matrimonio, con esa relación clandestina que elucubró el futbolista con la China Suárez, la pareja insiste en exhibirse feliz, totalmente encolumnada en esta nueva apuesta por el amor, más allá que las secuelas limaron la confianza.

Así, los tortolitos armaron una escapada sin hijos a Kenia y Ruanda para experimentar un tiempo a solas, para disfrutar de la soledad sin compromisos y prodigarse cariño, caricias y aventuras conjuntas. Todo esto lo muestran con una montaña de contenidos en sus redes sociales.

Este momento de esparcimiento provocó un episodio polémico para Mauro, porque la prensa especializada en el fútbol analiza su presente negativo en el PSG, donde apenas convirtió cinco goles en la última temporada y un pequeño puñado de partidos disputados.

Un medio italiano, Gazzetta Dello Sport, publicó un artículo muy filoso. En esa nota, el periodista escribió: “Mauro y Wanda con los gorilas. Wanda y Mauro con jirafas. Mauro y Wanda en globo aerostático sobre la sábana .Incluso la caza, fotográfica por supuesto, de antílopes, guepardos, leones, hienas, hipopótamos, cebras y elefantes”.

Hasta que el comunicador europeo le pegó un palo impresionante: “En definitiva, el fútbol parece alejado del pensamiento de Icardi, que se permite unas vacaciones de lujo entre Ruanda y Kenia, al final de una temporada que desde luego no es agotadora”.

Icardi reaccionó con una respuesta vehemente, sumamente picante contra este periodista. En una storie, el marido de Wanda exclamó: “Estoy en África Alessandro, el año que viene te dejo organizar mis vacaciones si quieres. ¿O estos discursos son una tontería como todos los años? Cuando marcaba 30 goles por temporada, eran los mismos argumentos”.

En la continuidad de su alegato, Mauro bramó: “¿Mi carrera en peligro? Me quedan dos años de contrato. No me parece tan grave como dices en esta mierda escrita. A los 29 años, no te preocupes que, con casi 200 goles marcados, todo el mundo me conoce bastante bien. Y entonces decido quedarme y ponerme a disposición”.