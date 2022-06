Un famoso ex de Juana Viale fue denunciado por irse de una pizzería sin pagar

En las últimas horas, un famosísimo ex de Juana Viale está en el ojo de la tormenta tras protagonizar un bochornoso robo en una pizzería del coqueto Barrio Parque, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, frecuentada por famosos y figuras de la alta sociedad.

El hecho fue denunciado en Socios del espectáculo, donde dieron detalles del hecho que dejó boquiabierto al mozo del local que tuvo la mala suerte de atender la mesa de Gonzalo “Manguera” Valenzuela, el reconocido actor chileno, papá de Silvestre y Alí, que aprovechó un descuido del empleado y se retiró rápidamente, sin pagar la cuenta.

“En una famosa pizzería de Palermo que es una ‘topetitud’, a la que van políticos, actores... Él llegó con tres chiquitos”, empezó Paula Varela a relatar este “escandalón” que habrá espantado a Mirtha Legrand. Según detalló la panelista, desde un principio la mesa de Manguera se presentaba difícil para la atención ordenada.

“Entraron, se sentaron y ya todo era raro en la mesa, porque se levantaban; los chicos iban al baño, los chicos bajaban, él salía a fumar, volvía a entrar. Lo que me dicen los que estaban ahí, es que no era una mesa 'estable'”, contó.

Y siguió: “Ellos no estaban quietos en la mesa como el que se sienta, come, pide y se va. Entonces, ya los mozos estaban como atentos. De repente, él sale a fumar, los chicos empiezan a joder, que uno subía, el otro no, lo mareaban al mozo, estaba medio perdido”.

“Y en una, él entra, agarra a los tres pibes y empieza a enfilar para la puerta”, avanzó Varela, según le informaron los testigos del episodio en el local de la esquina de Tagle y Libertador.

¿Cómo fue el supuesto modus operandi de Valenzuela para retirarse a puro “paga dios''? Al parecer, antes de irse del lugar, el actor chileno se sentó afuera del local con los chicos y se pidió un café.

"Entonces el mozo entra, va a atender una mesa y, entre que le trae el café, él no estaba más. El actor y los tres pibes se empezaron a marchar cruzando la Avenida del Libertador, camino a Barrio Parque al fondo. El mozo salió diciéndole ‘señor, señor’. No llegó y se marchó”, terminó la panelista de El Trece.

Pero parece que este episodio delictivo que dejó manchado el buen nombre de Valenzuela no es el único en ese local gastronómico. “Hay un antecedente de un famoso que siempre va a ese bar y nunca paga, porque lo tienen como de cliente, que es Martín Redrado”, acotó Rodrigo Lussich.

Y su compañera explicó por qué el economista sigue ese comportamiento: “Como una vez lo invitaron y fue de canje, él supone que siempre va de canje y, como a los dueños les da vergüenza decirle, entonces no paga”. Y cerró: “Gonzalo, volvé a pagar, todavía te esperan”.