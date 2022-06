Rodrigo Lussich chocó contra un colectivo: "Quedé atrapado debajo de..."

Sincero como siempre, casi sin filtros para expresarse en la pantalla chica, Rodrigo Lussich abrió su corazón y exteriorizó el pavor, el pánico, que se apoderó de su cuerpo al sufrir un accidente vial en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Con su habitual modo de manifestarse, que se vincula con la ironía, con el humor, con la capacidad de reírse de sí mismo, el conductor de Socios del espectáculo explicó a los televidentes la situación compleja que experimentó a bordo de su auto.

Todo se remite a una maniobra peculiar, en una arteria muy concurrida y sobre todo en una zona confusa en cuanto a la finalización de la calzada de la Avenida Scalabrini Ortiz. En ese punto neurálgico, no pudo calcular correctamente el movimiento de un colectivo y quedó incrustado.

Rodrigo se lanzó a narrar todo el episodio y contó: “Quiero agradecerle a mi amigo, a mi socio (Pallares) que me contuvo porque ayer choqué. No se asusten. No hubo lesionados, no hubo coalición, no hubo impacto. El auto mío era lo último invicto que me quedaba, perdí el invicto porque se ha hecho percha".

En cuanto a los detalles del infortunio y el encadenamiento de los hechos, Lussich describió: “Un colectivo me encerró en la esquina de Scalabrini Ortiz y Murillo, que es una zona chota. Porque termina Scalabrini ahí y todos doblan, una cosa mal hecha con una plazoleta chica".

Claro que para brindar tranquilidad y aclarar que no se trató de un impacto violento, el animador agregó: "Entonces yo doblé y no calculé el ángulo de doblada del colectivo. Con solo rozarme me lo rompió todo. Mi auto quedó incrustado debajo del guardabarro del colectivo y no lo podía sacar. Quedé atrapado debajo de la rueda y cuando lo saqué se cayó todo".

En todo ese momento de sensaciones infinitas, de sentir un shock, Rodrigo dispuso de la ayuda de Adrián Pallares, con quien profesa un lazo que excede lo profesional. "Mi amigo me contuvo porque estaba en un tembleque. Estaba yendo a terapia y tuve que faltar con la falta que me hacía”, confesó.