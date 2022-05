Rodrigo Lussich arremetió contra la Negra Vernaci con una grave acusación: "No me callo más"

Desde su programa radial, Rodrigo Lussich arremetió contra la Negra Vernaci con una grave acusación. "Si me quieren sacar del aire, saquenme ahora mismo", expresó indignado el conductor.

Dispuesto a sincerarse sobre un mal momento que atravesó, Rodrigo Lussich explicó desde su ciclo ATR (Pop Radio 105.5): "Me tuve que comer un garrón esta mañana. De esos golpes secos que te da siempre la gente traicionera. Lo cierto es que había alguien esperando a Pettinato, que está en días muy demandado por la prensa por toda la cuestión pública de su hijo. No era de mi programa, de Socios del Espectáculo".

Luego, Lussich detalló indignado: "La Negra Vernaci a la mañana decía que había una cámara de Lussich. Y que ella le había dicho como una gracia, como una venganza por poner cámaras acá, para joder a la gente, que Pettinato estaba acá adentro. Para que se quede cagado de frío afuera, y Pettinato se había ido hacía 20 minutos. Como si fuera una cosa divertida dejar cagar de frío a un notero".

En su historial de tensiones con la Negra Vernaci, Rodrigo Lussich reconoció: "Pasó hace un tiempo que mandamos un notero a buscar a la Negra por otro tema, de prepo y con la cámara prendida, cosa que yo no había autorizado, pero bueno, fue una cuestión de desinteligencia y yo le pedí disculpas. Le escribí, así como le escribí hoy para decirle que le estaba errando, para pedirle disculpas y decirle que no iba a volver a pasar. Que no le íbamos a volver a mandar a alguien con la cámara prendida porque no está bien. Ella hizo su descargo, me dijo que eso no iba más. Yo le dije: ‘Tenés toda la razón, no iba a volver a pasar’. Y no volvió a pasar nunca más".

Redoblando su enojo, Lussich siguió: "Me pareció de lo más injusto porque la verdad que hay gente con la que yo no elijo meterme, porque es gente de mierda. Entonces yo prefiero no meterme con la gente de mie... Nos sacaron del aire en un momento, también por presión de la gente de mie... que había acá (en la radio). Nosotros salimos del aire y porque ustedes lo pidieron nosotros volvimos. Y si mañana me tengo que ir, me vuelvo a ir".

Un poco más adelante en su descargo, el conductor expresó: "Yo soy esto que escuchan, con lo menos y con lo más. Con lo bueno y con lo malo. Tengo mejores días, peores días. Este programa me lo confiaron las autoridades de la radio una vez, después me lo sacaron y después me lo volvieron a dar. Laburo desde que tengo 14 años y tengo 50. He sido notero, he sido cronista, he sido productor...".

En tanto que apuntando contra la Negra Vernaci, Rodrigo Lussich disparó: "Si a la Negra Vernaci este programa no le gusta, que no creo que lo haya escuchado nunca... Tiene un prejuicio de la san pu... conmigo. No sabe quién soy, no me conoce, no tiene ni idea, y sin embargo me da, me da, me da y me da. Me callo, ¿pero saben qué? No me callo más. Si me quieren sacar del aire ahora mismo, sáquenme del aire ahora mismo. Pero tengo las bolas bien puestas, me llamo Rodrigo Lussisch, tengo 50 años, soy un conductor de la radio, de la televisión, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste".

Finalmente, el periodista remarcó: "Yo hoy no mandé ninguna cámara acá para que me gasten ni a mí, ni a un cronista que no era mío, y aunque no era mío, se estaba cagando de frío en la calle y no le estaba haciendo mal a nadie. Y si ustedes se meten en quilombo y les mandan una cámara a la salida, banquenselá, señores, porque tienen el oficio y la espalda para bancársela, pero no me rompan más los huevos. Muchas gracias".