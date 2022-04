Después que lo llamaran "violento", Rodrigo Lussich le respondió a Ángel de Brito y Graciela Alfano

Si hay algo que caracteriza a Rodrigo Lussich y a Adrián Pallares, los dos conductores de Socios del Espectáculo (El Trece) es que no les tiembla el pulso a la hora de decir las cosas de frente y sin vueltas. Fue así que tras la repentina salida de Graciela Alfano se armó una nueva e inesperada disputa a la que le hicieron frente.

La diva argentina estuvo invitada el martes a LAM (América TV), el programa de Ángel de Brito, donde se refirió a su decisión de dejar atrás el show de El Trece. Fue allí donde, sin pelos en la lengua, arremetió contra el matutino y más precisamente contra uno de sus conductores

“Entiendo que yo soy una mina que hablo de sexo, de mis relaciones, que hablo de lo que se me da la gana. Y primero pensé ‘se pone mal, no le gusta que hablen de sexo, voy a bajar los decibeles, voy a hacerme la tontita, la sumisa’. Pero después me doy cuenta de que pasa todo el tiempo, entonces a este flaco cada vez que alguien dice ‘bombacha’ se incomoda’”, dijo Graciela Alfano sobre Adrián Pallares, algo que a Rodrigo Lussich no le gustó mucho.

Pero eso no fue todo. La rubia sumó algunas palabras más a su nueva contienda para seguir calentando motores: “Él sufría como un marrano. Mi personaje lo incomodaba. Y si llegan a un lugar, no te saludan, no hay contacto ocular, ¿vos qué hacés? Si todo el programa no te miran, y cada vez que hablás es un martirio, entonces soy una pesadilla para el conductor”.

Para terminar de prender la llama que desató una nueva pelea en el mundo de la televisión. Alfano atacó directamente al programa y en esta ocasión incluyó el rol de Lussich: “Yo tengo la sensación que todavía son panelistas, y que no saben conducir un panel. He presenciado cosas en los cortes. Esto lo puedo contar, y creo que las chicas trabajan muy bien. Entre Karina y Rodrigo hubo una situación bastante tensa para mí. Lo que no me gusta, es cuando en el corte hay griterío”.

Ante todas estas declaraciones, en la edición de este miércoles, Rodrigo Lussich hizo uso de su clásica ironía para enviarle una indirecta tanto a Graciela Alfano como a su colega rival, Ángel de Brito, quien siempre que se presenta la ocasión aprovecha para pegarles con un caño.

Furioso por los dichos de la ex vedette, el conductor fue muy sincero y disparó: “De nosotros viven hablando y nosotros seguimos triunfando”. Con estas palabras dejó en evidencia que poco afecta al programa lo que puedan decir y que se siente muy conforme con el éxito que están teniendo desde que desembarcaron en la pantalla de El Trece. ¿Habrá respuesta?