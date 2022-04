Rodrigo Lussich aseguró que su relación con Jorge Rial no tiene marcha atrás: "El quería que..."

Rodrigo Lussich le tiró más leña al fuego en la polémica que lo tiene como protagonista a él, junto a su compañero y co-conductor, Adrián Pallares, contra Jorge Rial, que data de hace algunas semanas.



La mala onda entre la dupla de conductores y Rial comenzó con la separación de este último con su ex pareja, Romina Pereiro, ya que al parecer no le gustó para nada cómo se trató el tema en el programa Socios del Espectáculo.



El día del debut del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el tema del momento era la ruptura de la pareja, algo que le molestó bastante a Rial, que lanzó una cruda amenaza por radio.





“Yo si fuera Pallares estaría preocupado de que no salgan los chats con Luque por el caso Maradona, que están en la causa. Alto voltaje, pero bueno. ¿Quién dice que mañana no los leo? Cuando estalle la bomba mañana, vamos a ver”, disparó Rial en su programa de Radio 10.



Ante esta situación, Rodrigo Lussich salió a defender a su compañero y arrojó una fuerte teoría sobre el enojo de Jorge Rial, a quien, al mismo tiempo, le agradecen por haberlos ayudado a llegar a la conducción de Intrusos.



“Lo hizo porque se enojó y también con la intención premeditada de opacar nuestro debut. Son cosas no resueltas de cada uno. Era nuestra llegada a un canal importante, pero le salió el tiro por la culata. Pero fue una excusa para tratar de cagarnos el debut. Sobreactuó el enojo”, aseguró Lussich en diálogo con Marcelo Polino en su programa radial.





“Yo no volví a hablar con Rial. No me interesa. Pallares sí lo hizo. Para mí fue una gran decepción. Si bien no éramos amigos, teníamos una buena relación y él había sido muy generoso, porque hizo mucho para que, en su momento, pudiéramos quedar al frente de Intrusos”, contó.



Hace unas semanas, ya sin amenazas enigmáticas, Rial sostuvo: “Quiero decir que en mi separación no hay nada turbio, no fue por terceros, fue por un desgaste. Me sorprende que Lussich y Pallares se suban a esta mentira. Yo fui generoso con ellos. Están donde están gracias a un tipo como yo que les dio la oportunidad cuando en América los querían rajar”.