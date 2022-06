La polémica invitación que recibió Yanina Latorre por parte de su hija Lola

Yanina Latorre siempre se muestra muy orgullosa de sus hijos. Hace días reveló el duro proceso que pasó para poder convertirse en madre: "Era otra época, Lola tiene 21 años, y la ciencia debe haber evolucionado, pero ponés el cuerpo todos los días y nadie habla del dolor. Eran diez inyecciones diarias durante nueve meses, y cuando nació Lola tenía callos en las piernas”.

"Yo quería ser madre, hacía siete años que estaba casada y no quedaba bajo ningún punto de vista. “Una vez que te operan, tenés que quedar embarazada en menos de un año. Pero yo tenía tanta ansiedad que cuando me operaron, hice un par de tratamientos y quedé", confesó.

Lola Latorre es quien más se muestra públicamente y sigue los pasos de su madre. Hace días la famosa contó: "Voy a decir la verdad: mamá se mete mucho en mi relación. Cuando corté con Jero se angustió y se puso triste, le afectó bastante". Y es que la modelo se separó hace poco.

"Me separé porque veníamos hacía mucho tiempo con Jero. Hacía cinco años que estábamos juntos y ya era hora de despegar. Hablando en serio, a Jero lo quiero mucho, y a su familia también. Tuvimos un vínculo y una relación muy hermosa y de muchos años. Estoy con él desde que tengo 14 años, ahora tengo 21, crecimos juntos y sentí que tenía que estar un tiempo sola", confesó.

Y reveló: "Creo que los dos necesitábamos nuestro tiempo. Quizá, quien sabe, en algún momento de la vida... Puede ser que nos sintiéramos un poco hermanos. Es como que uno se acostumbra un poco a estar con la otra persona. No hay nada en vista, estoy re soltera".

Hace algunas horas, Yanina confesó mediante su cuenta de Instagram la llamada que le llegó de su hija en plena madrugada: "Estabamos durmiendo y me empezaron a llegar menajes. 2 o 3 de la mañana. Atiendo, facetime. Era Lola en la fiesta que había ido me decía 'vení'".

"Sol me decía 'yo te cuido el auto'. No fui, me mandaban la ubicación. Me mandaron la ubicación, me sentí tan grande, tan eterna porque les dije 'chicas, estoy durmiendo'. Las amé. Este fin de semana tenemos una joda que ya van a ver. La próxima avisen con tiempo", finalizó.