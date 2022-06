La premonitoria entrevista de El Noba hablando de la muerte: "Quizás terminaba chocando con..."

La muerte de El Noba conmovió hasta a las personas que no lo conocían. Y es que, desde que se supo que sufrió un grave accidente, los medios siguieron de cerca el estado del salud del cantante. Si bien no mejoraba, su situación tampoco empeoraba, pero su estado era crítico.

"Viernes 03 de junio 13:00 horas. Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel", anunciaron.

"Quien permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor”, cerraron. Los famosos amigos del cantante se despidieron del famoso mediante las redes sociales.

Cuando se conoció la triste noticia, los fanáticos de El Noba comenzaron a hacer virales entrevistas donde el cantante daba detalles de su vida que emocionaron a todos: "En el 2019 yo estaba en una obra hasta que se cortó todo. Después llegó la pandemia que tiró todo para atrás y ahí fue cuando me potencié con las redes. Hacía videos chistosos porque soy un personaje muy carismático".

"Se me reían, pero yo sabía que también iba a cantar. Mucha gente grande no entiende que los tiempos cambiaron. Yo no quiero mulear para nadie, si puedo hacer plata entreteniendo a la gente le voy a dar adelante con eso. El sueño de la casa propia. Levantarme, ir a buscar a mi hija al jardín, llevarla a comer, a pasear", confesó.

Pero la sorpresa llegó cuando el cantante de cumbia predijo su muerte: "Es clave el nacimiento de mi hija porque creo que las cosas pasan por algo. Si no hubiera nacido Ailín capaz yo ni me habría dedicado a la música o chocaba con la moto y terminaba en un cajón o no sé".

Fue entonces cuando contó: "No nos sobra pero estamos al día. Estaba terminando el colegio y un día me habló una piba de Solano. Y allá fui, para ratearme. Hoy en día, por esa experiencia, tengo una hija. Me re sirvió. Sentí que todo eso me tenía que pasar, que era para mí".