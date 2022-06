Qué son Jimena Grandinetti y Darío Grandinetti: la insólita historia del parentesco

Jimena Grandinetti se formó como actriz en los lugares más prestigiosos, logró hacerse su propio lugar a puro esfuerzo y talento, y destacarse tanto en la actuación como en su rol de comunicadora, en El Trece y TN. Hoy, Jimena brilla en la tele y en el teatro, en la obra de Javier Daulte, Bésame mucho.

Sin embargo, la pregunta repetida, la que más le hacen desde que era chica, siempre es la misma: ¿qué la relaciona con Darío Grandinetti? Por empezar, el actor de Hable con ella no es su papá. “Me lo preguntan todo el tiempo. De hecho, tengo casi la misma edad que su hijo, que Juan, así que podría ser, pero no”, contó Jime en una entrevista de Teleshow, en 2020.

La morocha, a quien se la vinculó sentimentalmente con Hernán Drago y que en mayo estuvo de visita en Mendoza, aclaró que muchas veces la confusión surge porque una de las hijas de Darío, Laura, también es actriz. “Entonces más de una vez me pasó que pensaron de verdad que soy la hija”, dijo.

¿Cómo le cae que continuamente le consulten lo mismo? “Siempre fue un embole, porque Darío me genera mucha admiración, me parece uno de los mejores actores de la Argentina, por eso me encanta, es un halago. Pero, por otro, ya tengo el cassette puesto y digo que no”.

Si bien Jimena y Darío no tienen un lazo sanguíneo en común, sí los une el amor por el arte, el teatro y la actuación. “Lo loco es que no lo conozco, pero tengo una pseudo amistad con Juan, el hijo. Con él siempre jodemos y decimos que somos primos”, aseguró la artista.

Su verdadero papá, sin embargo, nunca se hizo problema con la confusión, incluso llegó a alentarla a decir que es la hija de Darío. Es que es algo que viene de lejos, desde que era chica, mucho antes de entrar a los medios. “A los 13 años empecé a estudiar comedia musical, en la escuela de Valeria Lynch”, contó.

“El examen final lo tomaba Valeria con Miguel Habud y claro, cuando me conoció me preguntó si era la hija de Darío. Ahí me lo dijeron por primera vez y ahí empezó el chiste familiar: que diga que sí”, recordó Jimena.

Luego, cuando en 2009 ingresó al IUNA (Instituto Universitario Nacional de las Artes), lo primero que le preguntaron antes de dar un monólogo decisivo, fue si era la hija del famoso actor. “Ahí el chiste era que tendría que haber dicho que sí para que me hagan pasar… Pero igual entré, aprobé todo. Fue un momento de mucha tensión”, contó.

Y lo más insólito que le pasó fue con Sandra, la hermana de Darío, mientras hacía un móvil para C5N en un teatro, con Gabriel Rolón. “Se me acerca una señora y me dice ‘Vos sos Grandinetti’, y nos pusimos a hablar y me contó que era la hermana. Me dijo que la familia es del sur de Italia, de Calabria”, rememoró.

Lo sorprendente es que, en definitiva, existe una relación, aunque sea lejana. “Sus papás son del mismo lugar en el que nació mi papá. Así que algún parentesco tenemos que tener. Me da mucha curiosidad investigar eso y hacer el árbol genealógico. Me interesa lo que tiene que ver con la búsqueda”, agregó la actriz de apellido inconfundible.