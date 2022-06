Luis Ventura dio la cara y contó qué pasó con Gianinna Maradona en el avión a Londres

Antes del partido de la Finalissima entre Argentina e Italia, en Inglaterra, donde los dirigidos por Scaloni se llevaron el título por 3-0, fueron muchos nacidos en el país los que decidieron viajar al país europeo para apoyar al seleccionado y, entre ellos, estuvieron Gianinna Maradona, su mamá Claudia Villafañe y Luis Ventura. En el avión, se cruzaron.

El motivo reside en un cruce anterior entre Gianinna y Ventura: "Vos estás ahí, todos los días buscando la forma de dirigir tus miserias hacia mi familia. Nunca vas a saber quién fue mi papá, no lo conociste. Te odiaba con cada célula de su cuerpo. Te apodaba de tal manera que era insostenible no reírse".

¿Qué pasó en ese avión? En A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV, explicó: "Hicieron una delegación, le dieron un viaje al club y el club decidió que lo ocupara yo, para viajar con dirigentes y personalidades. Dentro de esas personalidades estaban Gianinna Maradona, Claudia Villafañe y Benjamín Aguero".

"Veo pasar una mujer rubia, miro y era Claudia. Al lado, Benjamín. A Gianinna no la vi. Para poder ir a buscar una devolución, una entrevista o una pregunta, me pareció que hubiera sido chocante así que me quedé en el lugar. Ellas viajaron en business y yo en el gallinero. En determinado momento, no sé si ella me ve. Yo la estaba mirando, yo de lejos no veo mucho. No sé si me estaría mirando a mí o si estaría mirando para otro lado. Eso fue a la ida", comentó.

"No me pareció un buen cierre del viaje. Pero vi que ella estaba muy bien. De alguna manera, me pone contento que Claudia y Gianinna estén bien, porque hubo versiones que decían que estaban distanciadas. Las vi fenómeno", agregó el conductor.

"En determinado momento, una vez que vi que estaban en otra cosa, tampoco quise invadirlas. Ellas estaban viviendo un momento emotivo que no había que vulnerar", finalizó Ventura luego del confuso episodio para agregar paños fríos a la situación con la hija y la exmujer de Diego Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.