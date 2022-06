"Es la guitarra de Lolo": a qué se dedica ahora Lolo Fuentes, el famoso guitarrista de Miranda!

El músico Lolo Fuentes conoció la fama con el grupo Miranda!, donde compartía escenario con Ale Sergi y Julieta Gattas, que hizo su salto artístico hace más de 20 años. Hoy con nuevo material solista próximo a ser presentado, el artista habla sobre su experiencia en la industria, su historia y su pasado que nada tenía que ver con la música.

Su nombre se hizo famoso al ser protagonista de una de las frases más pegadizas de la música moderna en Argentina, junto al destacado grupo: “Es un solo... ¡Es la guitarra de Lolo!”. Al escuchar Don, todos sabían de quien hablaba el estribillo que anticipaba al encargado de tocar lo que seguía: Lolo Fuentes. Con esa agrupación que tocaba música moderna, alcanzó la visibilidad.

Hoy, veinte años después de aquellos sucesos que lo marcaron, el guitarrista recuerda su historia, su infancia, la vida en la música, sus trabajos alternativos cuando estuvo alejado de los escenarios y, también, proyecta su gran regreso artístico.

Su actualidad dista mucho de lo que fueron esos tiempos, hoy formó una banda nueva con el músico Facundo Suárez y Sebastián Penela que es baterista y productor. Se presentarán el 4 de junio en Bebop con varios temas nuevos. También esta produciendo la "Lolo Partuza", que es una fiesta que arma como DJ, donde la gente puede elegir que canciones escuchar.

“Este nuevo material suena distinto. No soy rapero, pero siempre chanteo un poquito, es un disco que va a sorprender mucho. Es fresco y atemporal”, explicó respecto a este presente, que lo tiene muy estimulado y vinculado con las nuevas tendencias de la industria musical.

Más allá del tiempo que transcurrió de su intempestiva salida de la icónica banda, todavía perdura en el aire la incógnita de los motivos que tallaron en ese alejamiento de la formación. El guitarrista contó, en diálogo con La Nación, su análisis de ese momento clave en su vida.

"Fue muy duro, yo lo sentí como una traición porque me echaron, pero ya las cosas venían como medio picantes. Fue planeada mi salida", reflexionó sobre sus ex compañeros de ruta, Ale y Julieta. No obstante, el rencor no forma parte de su diccionario, porque expresó: "Estoy en un momento de mi vida donde no tengo ningún rollo con nadie y vengo a hacer las cosas desde el amor, no nos juntamos todavía, ni hablamos, pero me gustaría".

Incluso el músico confesó que también gravitó en esa determinación algunas actitudes propias: "Pasaron un montón de cosas horribles de los dos lados, yo también me las mandé, pero estaría bueno tener una charla, hablar, bajar las armas de todos los lados porque todos fuimos parte"