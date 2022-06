Por qué Reina Reech descarta que Juana Repetto sea hija de Ricardo Darín

Es, sin duda, uno de los rumores que más atrapan el que desliza que Juana Repetto es, en realidad, hija de Ricardo Darín y no de Nicolás Repetto. Sin embargo, hay una cuestión que hace que Reina Reech descarte esa teoría.



Hace unos días, Juana visitó PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, en donde, entre otros temas, se refirió al mito y contó cuál fue su reacción cuando se enteró de los polémicos rumores.



“Yo no sabía, como que se hablaba un montó de esto, pero yo no lo sabía. Y yo vivía en frente de Ricardo. Y él me decía: ‘¿Vos sabés esto?’. Y me pongo a googlear y ahí me entero de todo y digo: ‘Soy parecida, igual’”, comentó Juana.





“Le pregunté a mi mamá si se había enterado de eso y quedó Ahí. Confianza ciega en mi vieja. Y en ese momento, papá estaba haciendo por segunda vez Sábado Bus y habló del tema cuando fue Jorge Rial y él habló como preocupado, como que no es joda y aunque yo me lo tomé bien, no es un tema para estar jodiendo”, expresó la hija de Reina Reech.



Sobre la preocupación que percibió Juana, contó cuál fue la actitud de Nicolás Repetto. “Él me dijo: ‘Si vos estás insegura, vamos a Chile para hacernos un ADN, para que no sea un escándalo acá”, comenzó contando Juana. “Y yo digo: ‘No way’, porque era pendeja, estaba de joda y no me iba a ir tres días con mi papá a Chile”, agregó.



Asimismo, explicó que su mamá está completamente segura de que su padre es Nicolás Repetto. “A ella nunca le preocupó porque tenía la seguridad absoluta. Me dijo: ‘Nunca lo cagué a tu papá en los 8 años que estuvimos juntos. Con Ricardo estuve a los 18 años’”, aclaró Juana.





En su momento, Reina Reech contó que, si bien a ella no le preocupaba la cuestión, les propuso a Nicolás y a Juana que se hicieran el ADN para quedarse tranquilos. “Nunca quiso porque ellos tampoco tenían dudas”, reveló.



Por otra parte, contó cuál fue la reacción de Ricardo Darín al conocer este rumor. “Él se toma todo en joda. A mí me pareció perverso el rumor. Una historia horrible”, consideró la actriz.