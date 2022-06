Juana Repetto realizó una polémica confesión sobre su marido: “Cuando tiene resaca toma una…”

Juana Repetto visitó PH: Podemos hablar anoche le sábdao por la noche en Telefe. Y es que, la hija de Reina Reech habló de varios temas, pero el que más sorpendió fue cuando contó cómo reaccionó cuando se enteró sobre los rumores que señalan a Ricardo Darín como su padre.

"Yo no sabía, como que se hablaba un montón de esto, pero yo no lo sabía. Y yo vivía enfrente de Ricardo, y él me decía ´¿vos sabés esto?’, y me pongo a googlear y ahí me entero de todo y digo ‘soy parecida, igual", reveló la famosa en el punto de encuentro al hablar del gran escándalo.

Y contó muy sincera: "Le dije a mi mamá ‘¿vos te enteraste de esto?’, y quedó ahí. Confianza ciega en mi vieja. Y en ese momento, papá estaba haciendo por segunda vez Sábado Bus y habló del tema cuando fue Jorge Rial y él habló como preocupado, como que no es joda y aunque yo me lo tomé bien no es un tema para estar jodiendo".

Fue entonces que finalizó: "Él me dijo ‘si vos estás insegura vamos a Chile para hacernos un ADN, para que no sea un escándalo acá’. Y yo dijo ‘no way’ porque era pendeja,e staba de joda y no me iba a ir tres días con mi papá a Chile. A ella nunca le preocupó porque tenía la seguridad absoluta. Me dijo ‘nunca en los 8 años lo cagué a tu papá, con Ricardo estuve a los 18".

Como si fuera poco, reveló un gran dato sobre marido. Y es que, Andy habló sobre el tema de la placenta que se comió Evaluna. Fue entonces que Juana lanzó: "Ah, me la comí yo también en cápsulas. ¿Él también hizo cápsulas?". Y decidió dar impresionantes detalles.

"Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, o sea que nada tiene más power, más hierro, más vitaminas. (…) Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fuc…. mamíferos", comenzó.

Y finalizó: "Y Sebastián, a veces se levanta con resaca y se clava una (cápsula). Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total".