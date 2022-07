Marina Calabró ubicó a Florencia Peña con un filoso revés: "Nadie te quiere cancelar, queremos...."

En un nuevo episodio de enfrentamiento, Marina Calabró le respondió a Florencia Peña con un filoso revés luego de que la actriz y conductora asegurara que la periodista busca cacelarla de los medios.

Mientras desarrollaba una serie de noticias del mundo del espectáculo en el programa Lanata sin Filtro (Radio Mitre), Marina Calabró ubicó a Florencia Peña, luego de que la artista dijera en una entrevista que quienes la critican en realidad buscan cancelarla por su ideología política.

Calabró estaba hablando de una oferta que el canal América le haría a Juana Viale el año próximo para estar al frente de una tira diaria. Entonces Lanata aprovechó el momento para provocar a su compañera diciendo: "Usted quiere ver si la sacan a Flor Peña". Entonces la periodista de espectáculos se atajó: "¡No, no! No diga eso que después se agarra de esas cosas y dice 'me quieren cancelar, me quieren cancelar'. ¡Nadie te quiere cancelar, querida! Queremos una televisión digna de verse, no queremos cancelarte, nada más".

Acto seguido, Marina Calabró remarcó: "Además, nada más lejos de mi espíritu la cancelación, no estoy ni a favor conceptualmente de la idea".

Hace unos días, en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Florencia Peña habló de las críticas de Marina Calabró y expresó: "No quiero hablar con ella porque no la entiendo, no comprendo lo que hace. La última vez que hablamos me pidió un favor y se lo di".

Siguiendo con su argumentación, Florencia Peña concluyó: "He tenido muchos enemigos en la profesión, he ido a muchos programas que me han matado. Acepto que no les guste, pero ya está ¿cuánto me vas a dedicar? El que no me quiere es porque no me conoce y el que me odia es porque no se banca mi ideología política. Los que me pegan son programas que están en contra de mi ideología y le sirve a sus audiencias pegarme, están más cerca de querer hacer que me cancelen".