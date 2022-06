En su primer pase, Florencia Peña le deslizó una filosa frase a Ángel de Brito: "Vos sos..."

Este miércoles, Florencia Peña protagonizó su primer pase con Ángel de Brito en canal América, y en el intercambio entre ambos, la actriz deslizó una filosa frase hacia el conductor.

Mientras el año pasado, Ángel de Brito y Florencia Peña eran competidores cuando estaban enfrentados en el mismo horario en la mañana en El Trece y Telefe respectivamente, ahora están en la misma señal y aprovecharon para aclarar los tantos sobre algunas tensiones que tuvieron antes.

"Hola, Flor Peña. ¿Cómo te va?", abrió el diálogo De Brito, mientras que Florencia respondió algo sorprendida: "Hola, Ángel de Brito. ¿Cómo estás? Me mataste con 'hola, Flor Peña. ¿Cómo te va?'".

Recordando los tiempos en los que peleaban por el rating, Ángel de Brito comentó: "Pasamos de competir a ser vecinos". A lo que Florencia Peña respondió: "Sí. Nosotros somos así, la vida es una rueda".

Entonces el líder de LAM expresó: "Somos los extremos. Ahora me querés un poquito más", dando lugar a que la actriz y conductora retruque: "¿Por qué? ¿Yo dejé de quererte alguna vez? Vos sos el que me quiere menos a mí".

"Un poquito me dejaste de querer en algún momento", insistió Ángel de Brito. Entonces Florencia Peña deslizó: "No, vos sos bravos. Pero yo no entro en tus bravezas. Te dejo que seas bravo solo".