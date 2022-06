Cuál fue el novio más importante de la vida de Celeste Cid

Celeste Cid conformó pareja con varias personalidades del mundo del espectáculo, desde actores hasta músicos, pero al momento de definir cuál es la importancia de cada uno de ellos, la actriz de 38 años no lo duda.



Hasta el año 2021, Celeste Cid mantuvo una relación con Chano Charpentier y esto coincidió con los momentos más complejos para el cantante en cuanto a sus recaídas y bajones.



En un momento de altísima exposición fue criticada muy durante. Una de las que más la cuestionó fue Yanina Latorre, quien sostuvo que Celeste Cid era “una mala influencia para Chano”.





Según la panelista de LAM, “cuando ambos eran pareja y vivían juntos fue una etapa de fuerte adicción a las drogas”. De hecho, a pesar de ser ya ex pareja, ella se mostró con “mucha tristeza” ante los últimos episodios de recaídas.



La actriz también fue pareja de Emanuel Horvilleur, con quien estuvo de novia tres años, entre el 2003 y el 2006. De ahí nació su primer hijo, André. Es al día de hoy que continúan teniendo una buena relación.



Asimismo, Celeste Cid fue pareja de Michel Noher, con quien tuvo a su segundo hijo, Antón. La pareja se terminó separando en el año 2018, pero, al igual que con Horvilleur, el padre de su primer hijo, mantiene una excelente relación.





Hace apenas uno mes, la actriz terminó su relación con el artista audiovisual Iván Pierotti. “Estoy sola y súper bien”, aseguró Celeste. Estaba juntos desde el 2019 y mantenían una relación libre. “Es un amor libre en el sentido de la confianza, de no estar especulando, de no tener celos”, había comentado en su momento.



No obstante, al momento de definir la importancia de cada uno y de quedarse con el más importante, esa distinción personal la comparten Emanuel Horvilleur y Michel Noher, los padres de sus hijos, André y Antón.