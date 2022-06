Tras su salida de MasterChef Celebrity, Joaquín Levinton salió a hablar

En la última emisión de la revancha de MasterChef Celebrity, Joaquín Levinton no logró conquistar el paladar de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular y debió salir por la puerta grande de Telefe.

El cantante preparó un bife de chorizo con puré de papas y batatas, salsa holandesa, con verduras asadas y ensalada fresca de tomates. Al plato lo llamó "la vanguardia sabe así" y lo presentó acompañado del pescado Raúl y la rata Miguel. Durante la elaboración tuvo un pequeño accidente al quemar un repasador y casi se prende fuego todo. Por suerte, logró apagar el incendió con una botella de agua.

Ahora, tras su salida del reality culinario más visto de la pantalla chica argentina, dialogó con La Once Diez y confesó quién cree que será la ganadora. "Las tres que quedaron son muy pero muy buenas, en cada plato que hacen me sorprenden", comenzó diciendo al aire sobre Vicky Xipolitakis, Juariu y Sofía Pachano.

Y agregó: "Dentro de eso me inclino por Vicky, que tiene una manera más artesanal, espontánea, más sonriente, lo ve más como un juego, va a divertirse, no a llorar".

Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity

Sobre lo que le generó el programa, expresó: "Haberme cambiado de lugar es muy lindo, porque arriba de un escenario, en una entrevista, en un teatro, uno trabaja con su personaje. En un reality, atrás de una hornalla ese personaje no se sostiene y es una alegría que conozcan otro perfil mío".

Por último, reconoció: "Me pone muy contento porque además llegué a otras generaciones que no conocí, me saludan chicos pequeños, y en otro extremo, las señoras".