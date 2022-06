La pareja de Morena Rial enfrentó los rumores de separación y disparó

La vida de Morena Rial siempre tiene sus idas y vueltas. Mucho más desde que se convirtió en un personaje mediático al ser mayor de edad. Su papá, Jorge Rial, que acaba de estrenar novia en España, siempre intentó protegerla. Pero la situación se volvió insostenible.

Por estas, el rumor de una nueva separación se volvió a instalar. Según varias fuentes, Morena estaría atravesando una crisis de pareja con El Maxi, el cantante bailantero con el que está esperando a su segundo bebé.

Por lo que se cuenta hay un llamativo "gesto" en las redes sociales que alimentó las versiones de el final de la pareja. "Ella lo dejó de seguir a él, lo cual es todo un síntoma", dicen los especialistas en el mundillo 2.0 del amor.

Desde hace un tiempo, More, quien solía compartir fotos sexies y mensajes de desamor en su cuenta oficial de Instagram, cambió por completo el estilo de sus publicaciones. "Todo eso se dio cuando conoció al Maxi", dicen.

La influencer se encontró con el amor de la mano del artista cordobés y su realidad empezó a ser distinta. Como consecuencia, informan, sus posteos también. "Aparecieron románticas imágenes con su novio y lindas postales de su segundo embarazo invadieron su perfil de Instagram", aportan.

Pero de un día para el otro, la hija de Rial tuvo una acción en el mundo virtual que indicaría, para muchos, un primer indicio de separación con El Maxi (en el medio de la "sorpresa" que generaron las imágenes de Jorge en un bar español con Josefina Puoso), que no se encuentra bien de salud.

Según se pudo saber, el cordobés no la dejó de seguir a ella y asegura que la relación sigue tan firme como hasta entonces. Y, por eso, tomó la palabra y charló con Mitre Live, donde el periodista Juan Etchegoyen fue su interlocutor.

"Ni sabía que me había dejado de seguir Morena, ni nada de eso. Ahí le pregunté a ella porque no sabía nada de nada. No estamos separados. Son pavadas las que se dicen. No estaba al tanto de todo esto, ni de donde sacan las cosas. Me parece importante aclararlo para que la corte", afirmó.

Cuando aun no saben el sexo del bebé en camino, Morena y El Maxi dijeron estar muy manija con el parto. Y se animaron a jugar con los nombres. "Serás Bautista? O serás Catalina?", preguntó el cuartetero, revelando así los nombres que les gustan con Morena para el primer heredero que los unirá por siempre y para siempre. ¡Qué tiempos difíciles se vienen!