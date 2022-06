Carolina Amoroso contó quién es el gran amor de su vida

Inquieta, arriesgada y valiente. Carolina Amoroso se compone por una gama variedad de atributos personales y profesionales que la convierten en una particularidad, una periodista que hurga en las tramas más complejas, las que laten en el plano internacional, con sus conflictos y reclamos.

La comunicadora de TN sobresale, hace tiempo, por su capacidad de realizar coberturas in situ en terrenos calientes, con la actividad exhaustiva que desarrolló en el reciente conflicto bélico en Ucrania. Así como brilla con la lectura de todo lo que sucede a nivel sociopolítico en el planeta.

Esta capacidad la transformó en una personalidad, en un objeto de interés del público, que se exhibe deseoso de profundizar en su historia personal de la bella mujer de 36 años. Por eso en el último tiempo se maximizaron las averiguaciones respecto a su privacidad.

En ese sentido, Carolina atravesó por una tormenta mediática, al protagonizar un rumor, infundado, de un romance con Diego Leuco. Una presunción que jamás dispuso de pruebas sólidas, de hecho, el conductor de Telenoche oficializó su noviazgo con Sofía Martínez, la periodista deportiva de la TV Pública.

No obstante, Amoroso continúa bajo la lupa y su afición al trabajo pareciera interponerse en la posibilidad de crear un vínculo de pareja. La comunicadora se encarga de aclarar una y mil veces que ese profesionalismo no le impide disfrutar de su plano afectivo.

Esta semana volvió a explicar su presente, en una nota con Revista Gente y sostuvo: "En lo sentimental... Bueno, estoy sola. Igual me parece interesante la forma en la que formulás la pregunta, porque 'en lo sentimental' es una forma muy amplia".

En otra ocasión, Carolina confesó que sus viajes constantes, su vaivén en los medios no le imposibilitó experimentar un lazo sólido. “El periodismo es un matrimonio consagrado, mi gran amor. Tuve relaciones largas, de cuatro años, y vivo con felicidad el enamoramiento”, reveló.

Y también confirmó que no descarta transitar por la maternidad: “No lo vivo con ansiedad. No lo tengo como un mandato. Definitivamente, creo que es algo que me gustaría y descubrí ese deseo más con mis sobrinas”.

"De todos modos, yo no diría que estoy abocada al periodismo entonces relego mi vida personal. Yo al periodismo no tengo nada que reprocharle, por el contrario, tengo mucho para agradecerle", terminó.