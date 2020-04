¿Diego Leuco y Carolina Amoroso blanquearon las versiones de romance?

Rodrigo Lussich anunció hace días en Intrusos un romance entre los periodistas Carolina Amoroso y Diego Leuco. "Se mandan mensajes de WhatsApp, se dicen cosas lindas... Si se vieron desnudos o no, es una apuesta que podemos hacer. Lo cierto es que nació el amor", dijo el panelista.

Lussich evitó hablar de "noviazgo serio", pero sí aseguró que la parejita se da "likes" en las redes.

En diálogo con el portal PrimiciasYa, Amoroso fue categórica: "No, no es así. Prefiero no hablar más al respecto".

Por su parte, Leuco, también fue contundente: "Es totalmente falso. Nunca tuve trato con ella fuera del canal. No tengo idea de donde salió".