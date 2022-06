Tras la filosa denuncia que le cruzó Marina Calabró, Florencia Peña rompió el silencio

Hace algunos días, Marina Calabró hizo una filosa denuncia contra Florencia Peña y la producción de su nuevo programa por plagio, y ahora la actriz rompió el silencio y le dedicó unas categóricas palabras a la periodista.

Puntualmente, Calabró había acusado al ciclo de Peña de plagiar el logo de una organización con fines humanitarios. "No quiero hablar con ella porque no la entiendo, no comprendo lo que hace. La última vez que hablamos me pidió un favor y se lo di", remarcó Florencia en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"He tenido muchos enemigos en la profesión, he ido a muchos programas que me han matado. Acepto que no les guste, pero ya está ¿cuánto me vas a dedicar? El que no me quiere es porque no me conoce y el que me odia es porque no se banca mi ideología política. Los que me pegan son programas que están en contra de mi ideología y le sirve a sus audiencias pegarme, están más cerca de querer hacer que me cancelen", aseguró Florencia Peña sobre periodistas que tienen una visión sobre ella similar a la de Marina Calabró.

Marina Calabró vs Florencia Peña.

Luego, la actriz y conductora sumó: "No me duele la gente en twitter, los trolls, me duelen los y las periodistas que saben cómo es la tele de hoy. A mí lo que me dolió es que se metan con el laburo y lo siguen haciendo, tengo abono con algunos, aparte ¿qué les hice? No me meto con nadie, me río de mí. Me duele cuando la agresión es gratuita".

Sobre el supuesto plagio del logo del programa de Florencia Peña, Marina Calabró había deteallado en referencia a la organización Loving All People en Lanata sin filtro (Radio Mitre): "Si usted ve el logo de 'La Pu... Ama', que de hecho era lo único que me gustaba del programa, uno ve y L es un corazón acostado, una P un corazón cuasi invertido y una A un corazón totalmente invertido y es lo mismo... Que en realidad está invertido el orden".

El alevoso parecido entre el logo del programa de Florencia Peña y el de una organización con fines humanitarios.

En tanto que sobre la misión de la organización cuyo logo es muy parecido al del ciclo de Peña, Calabró destacó: "Tiene como propósito la asistencia humanitaria a través de donaciones con una marcada vocación religiosa. Esto ha incluido a inmigrantes refugiados, solicitantes de asilo, comunidades de bajos ingresos, adictos, personas atrapadas en la industria del sexo (incluidas las víctimas del tráfico sexual), la comunidad con VIH, y también amando y llegando a las comunidades LGBT”.

Finalmente, Marina Calabró remató picante: “Lo cierto es que el logo es exactamente igual, pero bueno es un choreo. Lo único que me gustaba del programa, me dejó de gustar. Veremos si más allá de la curiosidad de la coincidencia, que por ahora es una suerte de denuncia mediática, si toma algún tipo de tema legal... No creo que la gente de Loving All Peoples esté muy preocupada por 'La Pu... Ama'".