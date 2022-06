El desgarrador testimonio de Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano: “Sufrí demasiado a…”

Telefe lanzó con bombos y platillos el retorno de Gran Hermano, el primer reality de la televisión argentina, ese formato que sacudió todo en la pantalla en 2001 y que activó una manera de atrapar al público que continúa vigente y que se replicó durante décadas.

El canal líder ya anunció la reedición de este ciclo y abrió la convocatoria a los que deseen participar, con una serie de preguntas peculiares que les exigen responder en los formularios. Una situación que ya despertó polémicas por el tenor de las interrogantes.

Además, ya se supo que el conductor de esta nueva temporada será Santiago del Moro, que oficiará por primera vez en este rol tan anhelado y codiciado por decenas de figuras de la industria. Por el momento todo es expectación y ansiedad de los fanáticos porque llegue el estreno.

En todo ese mar de repercusión apareció la voz del primera ganador, Marcelo Corazza, ese hombre lleno de bonhomía que sorprendió al adjudicarse el premio gordo y superar a otros rivales de mayor arraigo mediático como Tamara Paganini y Gastón Trezeguet.

Marcelo habló con Por si las moscas y lanzó un crudo testimonio de todo lo que padeció como secuela de su transformación en famoso, en una celebridad. "Yo no buscaba la fama, necesitaba el premio nada más y fue durísimo, la sufrí. Yo era profesor de educación física y me rechazaban en todas las escuelas porque no querían un profesor tan expuesto, hoy sería re cool pero en ese momento era distinto", contó.

A pesar de las mieles del éxito, Corazza no logró reinsertarse con sencillez en el ritmo de una cotidianidad, por eso explicó: "A mí me pasó que quise volver a mi vida normal y fue muy duro porque quería entrar a trabajar a colegios y no podía. El primer año odiaba que me reconocieran en la calle, tuve hasta gente acampando en la puerta de mi casa, le pedían autógrafos a mi familia".

Con la intención de aconsejar a los próximos participantes de GH, Marcelo les advirtió: "Hay que estar muy fuerte de la cabeza hoy para mostrar todo lo que sos en realidad y sin el filtro de lo que puede generar la red social. Acá te levantaste mal, te ven. Subís de peso, te ven. Esto es vida real y es un desafío grande para cualquiera hoy".