Cómo hay que hacer para inscribirse a Gran Hermano 2022

Comenzó la cuenta regresiva para que vuelva a abrirse la puerta de la casa más famosa del país: vuelve Gran Hermano y se verá en la pantalla de Telefe, desde principios del mes de octubre.



Desde la noche del martes quedó habilitado el formulario online en granhermano.mitelefe para aquellos que deseen participar del reality show y convertirse, tal vez, en el próximo Cristian U, Diego Leonardi, Marianela Mirra, Esteban Morais, entre otros ganadores. Los interesados deben ser mayores de 18 años y no hay límite de edad.



En el formulario hay preguntas vinculadas al juego, a las motivaciones de cada uno que vaya a postularse y hasta consultas sobre cuál sería la estrategia de juego. Además, sobre qué estarían dispuesto a hacer para ganar y para qué utilizarían el dinero en caso de ganar.





Además, entre los apartados de la solicitud hay que completar una reseña de la historia personal, experiencia en televisión y si se tiene vínculo con algún famoso o bien si ya participó en algún otro programa de televisión.



Desde que se anunció la vuelta de Gran Hermano se generó una fuerte expectativa no sólo por la convocatoria, sino también por quien sería el conductor, algo que se resolvió rápidamente: será Santiago del Moro.



En cuanto a la publicidad, el canal de las pelotas anunció: “Sin celular, sin comunicación con el afuera, sin filtros. Haciendo lo más difícil que podés hacer. No tenés que cantar, no tenés que cantar, no tenés que cocinar, tenés que ser vos los siete días de la semana”.





Gran Hermano es considerado en la televisión no sólo argentina sino mundial como el padre de todos los reality show. La base de ese éxito está relacionada con el aislamiento, con las nominaciones y la tensión de las eliminaciones.



Cuando llegue el gran día en el que se abran las puertas de la casa más famosa del país, todo lo que ocurra en Gran Hermano podrá verse las 24 horas del día a través de Pluto TV, el servicio gratuito de streaming de Paramount.