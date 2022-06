El comentario de Los Palmeras sobre los violadores que causo gran repudio

Los Palmeras estuvieron invitado a la fiesta de los 209 años de Paraná, Entre Ríos. Entre sus tantos clásicos, interpretaron "Soy Sabalero", en honor al club Colón de Santa Fe. Al presentarla, Marcos Caminos pronunció una desafortunada frase en la que comparaba al popular club con los violadores.

"Nos da vergüenza cantar este tema porque Colón juega tan horrible. Pero a la gente le gusta este tema, le gusta a la gente. Colón es como los violadores: siempre nos rompen el tuje en los penales", comenzó, mientras el público en silencio se mostraba asombrado por la desafortunada comparación.

Luego, el acordeonista continuó en alusión al castigo que los delincuentes recibirían en la cárcel. "Los violadores, ¿viste que los llevan en cana y dicen que los hacen bosta...? A nosotros también, en los penales… Patronato el otro día, que jugó espectacular, nos hizo pomada en los penales. ¡Un aplauso para Patronato!".

Tras las fuertes repercusiones por sus dichos, Caminos optó por salir a aclarar sus dichos. "Yo no tenía intenciones de joder ni de molestar a nadie. La gente está muy irascible y toma las cosas a la tremenda, no se puede hacer una broma. No fue mi intención", expresó en diálogo con el programa de Osvaldo Cherep, REC Santa Fe. Y explicó: "Aparte en este caso estaba hablando de lo horrible que está jugando Colón y yo creo que a cualquier colonista que le preguntes te va a decir lo mismo".

"Voy a cumplir 72 años, ya estoy más allá de ser de Unión, Colón, Peronista, Radical, Socialista...No me importa nada. Creo que a mi edad uno es inmune a todo este tipo de cosas. Entonces, que acá, en el folclore de Santa Fe nos carguemos y nos mandemos un meme con los amigos, es algo natural. Pero como no pasa nada importante en la política, entonces se dedican a comentar estas estupideces", expresó el músico.

Recordemos que la canción en honor al club se convirtió en un himno y en el 2019 se hizo viral la imagen de un hincha cantando el tema, alentando a su equipo entre lágrimas cuando el grupo tocó en Paraguay, en el marco de la final Copa Sudamericana que Colón disputó con Independiente del Valle, de Ecuador.