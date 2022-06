Carmen Barbieri presentó a su supuesta hermana en televisión: "Cuando nos vimos..."

Tras hacerse la prueba de ADN, Carmen Barbieri compartió imágenes junto a su supuesta hermana. La conductora y la mujer dieron su primera nota juntas tras pasar por el análisis.

En su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri dio detalles sobre cómo fue el encuentro con su presunta hermana. “Emocionante. Cuando nos vimos, nos abrazamos. Fue un abrazo largo y maravilloso. Todavía no encuentro la palabra de lo que sentí: emoción, sorpresa”, comentó.

Luego Carmen confesó: “En un momento le pedí que se saque el barbijo para ver si éramos parecidas, y sí: la sonrisa, los labios. Cuando la abracé sentí a una Barbieri”.

Por otro lado, el viernes al llegar al laboratorio donde hicieron el examen, la capocómica confesó: “Estoy emocionada porque nunca me pasó una cosa así, ojalá sea todo para bien. Quisiera que ya esté el resultado; me encantaría que sea mi hermana”.

Luego, al salir del estudio junto a Alicia, Carmen Barbieri agregó: “Ya está, no fue tan difícil. No duele ni nada. Es como si fuera el hisopado por Covid. Estamos las dos emocionadas. Alicia, vení conmigo. Hay que entender que ella no es del medio, aunque si sos mi hermana vas a serlo; lo lamento por vos”.

Además, Barbieri se refirió a la inquietud de la mujer que dice ser su hermana. “Hace muchos años que tiene esta duda, yo le dije: ‘¿Por qué no antes?’ Incluso hubiese estado vivo mi papá y podría haberlo aprovechado tres o cuatro años”, se lamentó.

Por su parte, Alicia con evidente nerviosismo acotó: “No es que me duela, es que siempre tuve la duda, yo estoy esperando el resultado. Hace 40 años no había esto, no existía el ADN. Ahora a esperar. Estoy muy nerviosa, me cuesta esto porque no estoy acostumbrada. Es mucha emoción”.

“Y si no somos hermanas, vamos a hacer amigas. Si es negativo seremos muy buenas amigas, si es positivo muy buenas hermanas el tiempo que nos quede de vida”, concluyó Carmen Barbieri.