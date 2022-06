El fuerte cambio de vida de la Mole Moli: a qué se dedica ahora

Fabio “La Mole” Moli supo ser una estrella, pasó del ring, donde fue campeón argentino y sudamericano de boxeo, al Bailando por un Sueño, donde logró una gran popularidad, pero también muchos detractores.



Hoy, a los 51 años, La Mole se puede decir que cambió de vida de manera radical: alejado de los medios, actualmente se dedica a la albañilería con su familia y genera furor en Tik Tok.



Participó en el Bailando por un Sueño, en 2010, y en el Cantando, en 2012. En ambos certámenes se consagró como ganador, siendo consentido por Marcelo Tinelli, quien vio en él a una figura que atraía a la audiencia.





“Al principio no quería ir, pero al final terminé yendo y gané. Para mí, fue como un laburo más, como cualquier otro. Fue como trabajar en la construcción. Yo sabía que tenía que bailar para cumplirle un sueño a un merendero de Bell Ville”, explicó.



“Tratar con Tinelli fue como tratar con el patrón que tengo hoy en día en la construcción. Soy como soy, hago lo que quiero, nadie me dijo lo que tenía que decir. Yo hacía y decía lo que pensaba en ese momento. Y gané el Bailando y el Cantando”, agregó La Mole.



Entre sus objetivos pendientes que ya no podrá alcanzar está el título mundial de boxeo. “Me faltó eso nada más para haberme consagrado grande. Es un sueño que tuve de chiquito. Siempre quise ser campeón argentino y sudamericano”, expresó.





Actualmente, La Mole se dedica a su viejo oficio, la albañilería. Y lo comparte a través de las redes sociales, en su cuenta de Tik Tok, donde causa furor entre sus seguidores.



“Antes de empezar con el boxeo, mi profesión era la de albañil. Y hoy en día estoy trabajando de vuelta en la construcción, porque la verdad que con el tema del virus que no había presencias, no había teatro, no había nada. Y me tuve que poner a laburar de nuevo. Estoy tranquilo y feliz”, aseguró el ex boxeador.