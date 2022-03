Exbailarina de Marcelo Tinelli en ShowMatch lo mandó al frente con una filosa acusación

Marcelo Tinelli quedó en medio de una incómoda situación luego de que una exbailarina de ShowMatch (El Trece) lo mande al frente con una filosa acusación. Hasta el momento, el conductor no se ha referido al tema pero la artista dio algunos picantes detalles.

Estamos hablando de Romina “Momi” Giardina, una de las integrantes históricas del staff de bailarinas de ShowMatch, quien se despidió del programa en 2017 y en la actualidad se convirtió en una conocida humorista y estrella de la red social TikTok.

Tras una relación laboral de 15 años, Giardina apuntó contra Marcelo Tinelli durante su participación como invitada en el programa radial Nadie dice nada (Luzutv).

Cuando el conductor del ciclo, Nicolás Ochiatto, le pidió a la exbailarina de ShowMatch que mencione al famoso más notable entre sus contactos de WhatsApp, Giardina respondió: “Yo creo que Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Guillermo Francella…”.

Mientras enumeraba a las figuras, la artista se percató de un detalle y apuntó: “Igual Marcelo me bloqueó, no me aparece la foto”. Acto seguido, el conductor, que resultó ganador del Bailando por un sueño del año 2019 le dijo que él también lo tiene como contacto, y al constatar que es el mismo número confirmaron que efectivamente Marcelo Tinelli tiene bloqueada a la exbailarina de ShowMatch.

“¡Ves! A mi me bloqueó. Marcelo Tinelli me bloqueó. Quince años laburé, es raro. No le hice nada. Está bien, yo también me hubiese bloqueado”, agregó con ironía Giardina.

Romina "Momi" Giardina.

Luego, la bailarina terminó de mandar al frente a Tinelli al revelar cuál fue el último mensaje que le envió, que el conductor jamás respondió. “Es un mensaje de agradecimiento porque mi hija formaba parte de un programa de LaFlia y me emocionaba que ella también forme parte. A él no le emocionó se ve, porque me bloqueó”, deslizó picante.

Finalmente, con su habitual sentido del humor, la artista remarcó: “Igual no cualquiera eh, a mi me bloqueó Tinelli… Se tomó el tiempo”.