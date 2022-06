Así está hoy Alma, la hija de Laura Ubfal: tiene 27 años y sueña con...

Alma Gandini es la hija de la polémica periodista de espectáculos Laura Ubfal, tiene 27 años y ya tiene una ascendente carrera como actriz, tanto es así que hace unas semanas anunció que formará parte de ATAV2.



“Feliz de formar parte de este proyecto increíble con este elencazo”, escribió Alma en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una foto grupal de los actores de Argentina, Tierra de Amor y Venganza.



La hija de Laura Ubfal ya estuvo en éxitos como Graduados, La Pelu, Señales y El Marginal. Y hoy en día continúa en su búsqueda por seguir creciendo como actriz.





Sobre su relación con su madre, una de las periodistas del espectáculo más polémicas del medio, Alma comentó: “Yo debo ser la única con la que es buena. Me da consejos, pero no me critica y siempre me apoyó en esto”.



Asimismo, agregó: “Cuando le dije que quería ser actriz le gustó la idea, está feliz, pero sabe que es una carrera difícil. Siempre me dijo que tenía que ser paciente y saber elegir”.



Al momento de elegir referencias como actrices, Alma menciona a Meryl Streep, a Julieta Díaz y a Mereces Morán. Además, si tuviera que elegir un actor para que fuera su pareja en una tira, no duda en que ese sería Johnny Depp o Tomás Fonzi. “Soñar es gratis”, dijo.





Alma suele lucir su figura en Instagram, con publicaciones sexys, en el gimnasio y hasta mostrando su fanatismo por River. Incluso, alguna vez reconoció que saldría con un jugador de fútbol. “Son súper divertidos”, comentó.



En cuanto a sus relaciones, Alma admitió que muchos famosos intentaron seducirla, pero se frenan por una razón muy puntual. “Le tienen un poco de miedo a mamá”, contó alguna vez.