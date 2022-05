El fuerte enojo de Ricardo Montaner con Laura Ubfal: "Un ejemplo de señora..."

Se acerca una nueva temporada de La Voz Argentina y comenzaron las largas grabaciones del reality, que suele tener jornadas de mucha carga horaria porque en un mismo día se genera contenido para varias emisiones.



En concreto, aún no comenzó el programa y ya nacieron las primeras polémicas en torno al ciclo de Telefé. ¿Los protagonistas? Laura Ubfal y Ricardo Montaner. “Si lo ven, lo matan”, contó la periodista en Intrusos.





“Hoy empezaban las grabaciones y resulta que al señor se le ocurrió bajarse del avión desde el que venía de su gira para ver a Índigo en Miami. Dijo: ‘Extraño a la nena, extraño a Evaluna. Quiero ver a mi nietita’. Entonces, fue a ver a su familia y perdió el avión que venía a Buenos Aires”, agregó la panelista.



Lo que sucedió, de acuerdo a la información de Ubfal, es que Montaner, en lugar de tomarse un vuelo directo a Buenos Aires, hizo una escala, pero no le alcanzó el tiempo para ver a su familia.



De esta forma, Ricardo Montaner no pudo ver ni a sus seres queridos ni tampoco logró llegar a tiempo para comenzar con las grabaciones de La Voz Argentina.



“El tema es que hoy empezaban a grabar. Imaginate que traes gente de las provincias, les pagás el hotel, está todo armado, con el vestuario y maquillaje. En un día se graban un montón de programas, así que no llegó y Mau, Ricky, Lali y Marley se quedaron esperando”, comentó Ubfal.





Al enterarse de estas palabras, Montaner se enfureció y utilizó su cuenta de Twitter para despotricar contra la periodista por supuestas malas informaciones en su versión de los hechos.



“Un ejemplo de señora que habla tonterías”, tuiteó el músico, muy enojado con Laura Ubfal por lo que contó, según él, de manera errónea en el programa Intrusos.