Rodrigo Lussich “mató” a Viviana Saccone: “Se parece a Cinthia Fernández porque…”

No estarían siendo los mejores días en la vida de Viviana Saccone, que en los últimos días utilizó su cuenta de Twitter para lanzar toda su bronca contra los obreros que estaban trabajando en su casa.



“Te aviso que hoy no vamos. Los muchachos no se quieren mojar, así que para ir solo, no voy. No’ vemos mañana (sic). Firmado: el pintor”, escribió Viviana Saccone en referencia al mensaje que le envió la persona que estaba al frente de la obra. “La cultura del trabajo”, sentenció luego.





“Igualmente, tengo que decirlo: trabajan muy bien. Pero hoy tenían que preparar toda la pared. Están trabajando hace tres semanas y tengo todo dado vuelta. A mí me noqueó el ‘los muchachos no se quieren mojar’. El trabajo es interior y no sólo pintura”, agregó la actriz.



Luego, unos días después, Viviana denunció que los obreros finalmente la habían estafado. “Fueron pasando los días y la obra iba lenta. Me dijeron que el país se había ido a la mierda, que el dólar, no sé qué. Cuestión, llego a mi casa y vi que había pagado para que la destruyeran”, denunció.



“Estaba peor de como la había comprado. Mis muebles arruinados. Ahí empezó una batalla con él para que cumpliera su contrato. Él dijo que no tenía más dinero y que si quería que la terminara, le tenía que pagar más. Además (y esto no es gracioso), le tenía que pagar unos extras, por lo que yo le debía plata a él”, añadió.



Ante esta situación, en Socios del Espectáculo comenzaron a recordar uno por uno los reiterados escándalos y conflictos que tuvo la actriz y los escraches que realizó en las redes sociales.





“Está complicada porque está peleada con todo el mundo. Con los pintores, con uno que hace canje en un restaurante, con el ex marido, con los censistas. Está emputecida”, comentó Rodrigo Lussich.



“La cosa es que la Saccone, sacando lo del ex marido porque es un tema serio, con los censistas, con los del restaurante y con los pintores, se parece a Cinthia Fernández. O sea, vive en conflicto”, sostuvo.