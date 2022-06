Sonia, la hija de la trilliza María Emilia, contó cuál es el gran paso que dio con su novio: “Vamos a…”

Sonia Zavaleta tiene 29 años, y desde siempre la vino peleando en el mundo de la actuación. Desde que terminó el colegio no dejó de estudiar y, como todos en su familia, luchar por un gran sueño: triunfar en el mundo de las artes.

La hija de la Trilliza Es hija de María Emilia Fernández Rousse y Clemente Zavaleta además tiene otra pasión extrema: el surf, donde se luce en cada playa a la que va. Hoy, a pesar que vive en Capital Federal, muestra su casa llena de guitarras.

“También un tambor de acero, una mezcladora, un micrófono de pie. Creo que a todos los artistas les pasa que su casa es su oficina", le dijo a Hola, en una charla privada donde contó detalles de su relación con las Trillizas de Oro y qué piensa hacer con Isidro, su novio desde hace más de un año.

“Es re lindo trabajar en Mañanas nuestras, el programa de mi mamá y mis tías. Fue idea de Laura y a mí me divirtió porque no las veo mucho porque ellas viven en Pilar. Además, me gusta verlas en acción. Todo el tiempo me sorprenden con sus anécdotas y sus vivencias”, empezó.

“No se olvidan de ningún nombre, trabajaron con un montón de artistas de la hostia. A veces, me pregunto cómo no tienen más fotos, o cómo dan por sentado un montón de situaciones que pasaron y por eso no te lo cuentan. Cuando voy al programa, me siento como una espectadora”, argumentó.

“También siento que cada vez descubro más cosas de ellas. Fue hace pocos meses que escuché, por primera vez, las veinticuatro canciones que ellas hicieron antes de que yo existiera. Fue de la época cuando se fueron a hacer su carrera al exterior. ¡Su productor era el de ABBA! Ahí es cuando digo: Son grosas", agregó.

Sobre el amor, Sonia no quiso dar tantos detalles: “Fue todo muy nuevo y me sorprendió para bien. Estamos juntos hace un año y monedas… Yo viví toda la vida con hermanas, primas o amigas. Estuve como ochos años en el mismo lugar, por Palermo. Hasta que Rochi, que fue la última que vivió conmigo, se fue con el novio y yo me tuve que mudar a otro lugar”.

“Pude vivir sola, porque eso también fue magnífico, poder encontrar un espacio propio. Ahora vamos por más, y estamos conviviendo con Isi…”, explicó.

Y cerró con una anécdota bien íntima: “Ayer leímos a una escritora que se refería a ciertas instrucciones en términos de pareja. Decía que cuando uno empieza a decir palabras como "proyecto" o "reavivar", ahí está todo pésimo entre los dos. Para mí, hay que seguir construyendo. Uno siempre visualiza y tiene ideas. Yo estoy conviviendo, eso es una apuesta, una aventura. Y no quiero que se termine nunca”.