La ex novia de Hernán Drago rompió el silencio: "Me cansé de..."

Se terminó demasiado rápido, sí. En abril de 2022, Hernán Drago y Verónica Pascheiro blanquearon algo que les pasaba, después que a él se lo vinculó con mil y un mujer. Ella lo dijo en una entrevista radial, pero él como siempre jugó al silencio, algo que le sale muy bien.

Pero en menos de dos meses, todo voló por los aires. Y el romance se terminó. Pascheiro se cansó del galán que quieren casi todas las argentinas. La razón fue, se pudo saber, muy clara: ella quiere que la blanquean, y odia que Drago juegue al pirata.

El silencio lo rompió Verónica en una charla con Juan Etchegoyen, el periodista que la rompe en Mitre Live de lunes a viernes. Y allí la bailarina contó todos los secretos y las cosas buenas y mala que pasaron en la relación.

“Yo te puedo confirmar la relación, pero no te puedo dar un título de novia, nosotros nunca le pusimos rótulo a la relación, nunca nos preguntamos, no ocurrió. Obviamente, Hernán me está escuchando y yo le tiro el palito", dijo Vero hace unos meses.

Algo así (el no confirmar) fue lo que la llevó a romper con la historia hoy (la historia llevaba más de un año aunque por primera vez charlaron del tema en el pasado mes de abril).

“La situación es ésta: él nunca blanqueó nada y ella sí. La verdad es que tuvieron una charla esta semana porque ella estaba cansada de que el vínculo no avanzara. Lo dijo bien claro: 'Me cansé de esperar que esto avance'. Te lo venía adelantando en las redes que hoy tenía una separación de dos famosos. Todo sucedió hace pocas horas y la decisión la tomó ella”, explicó Etchegoyen.

“Habían entrado en un estancamiento como pareja, a ella le hubiese gustado que él la blanquee públicamente, pero lo que dijo es que está en una transición que no le permite hacerlo. Yo lo puedo confirmar porque hablé con ella”, insistió el periodista.

“Además, a ella le molestó también esto por su familia. Imagínense salir con alguien que nunca te nombra frente a nadie. Termina lastimando a los seres queridos este tipo de situaciones. El tiempo pondrá las cosas en su lugar, pero hoy la separación está confirmada”, terminó, de la misma manera que el romance de Drago y Pascheiro...