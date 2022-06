Qué decía la carta que Marcos Gastaldi le dejó a Marcela Tinayre antes de morir

Marcos Gastaldi, el ex de Marcela Tinayre, falleció en julio de 2020 a sus 65 años. Padecía el mal de Parkinson y su estado se había agravado en los últimos meses. Se destacaba en la organización de eventos, como carreras de Fórmula 1 y manejaba negocios e inversiones en Nueva York, Miami y San Pablo.

Si bien estaba separado de la hija de Mirtha Legrand, la mujer estuvo en contacto y lo acompañó siempre desde que se conoció la enfermedad. Ahora, estuvo como invitada en el programa que conduce Georgina Barbarossa y habló de las últimas horas del hombre.

Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi

"Yo estaba en la casa de uno de los hijos de él porque tengo una excelente relación, nosotros estuvimos 21 años juntos. Ahí me llama su asistente para decirme que él no se sentía bien, por lo que me fui rajando a verlo", indicó al aire.

Y agregó: "El médico le explicó que estaba sin oxígeno y que lo tenía que llevar al sanatorio. Él iba con los ojos cerrados y yo caminaba al lado, antes de subir a la ambulancia abre los ojos, me mira y mira al cielo".

Marcela Tinayre

Luego, emocionada, recordó: "Encontré una carta en la que me decía 'Amor mío, antes de morir, te voy a mirar y voy a mirar el cielo'... él le tenía terror a la muerte y yo siempre le hacía chistes".

Sobre la triste partida, añadió: "Fue en pandemia y no se permitían los velatorios... nadie lo pudo despedir, ni nosotros, ni sus amigos. Fue muy horrible".