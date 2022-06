Julieta Ortega dio la cara y contó si piensa en volver con Iván Noble: “Es una historia que…”

Se sabe: está sola. Y, por eso, todos la quieren poner de novia (sí, somos antiguos, ¡no nos critiquen!). Pero, Julieta Ortega, nuestro personaje en cuestión, no se hace muchos problemas, aun cuando las versiones de un romance con Iván Noble, su ex, están a la vuelta de la esquina (estuvieron juntos desde 2002 al 2009).

La mirada de los otros sobre la pareja pesa mucho. Y que se lleven súper bien y los dos estén solos también. “Iván nunca está solo”, dirá una persona que lo conoce muy bien. Y eso empuja al círculo íntimo de los Ortega, que no deja tener noticia (muchas son buenas y otras muy malas), a pensar en una segunda vuelta.

Se sabe que Julieta Ortega e Iván Noble están separados, pero se llevan tan bien con un hijo en común (Benito) y eso generó mucho ruidos. “¿Por qué no vuelven?”, es lo que todos quieren saber. Y la pregunta del millón fue respondida por la propia actriz.

"Sí, es verdad que mucha gente manifiesta sus ganas de que volvamos, hay como una cosa generalizada", analizó en una charla radial con Catalina Dlugui. Y para bajarle la idea a todos, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar fue letal.

"Pero no, no hay chances. Es una historia que está terminada realmente. Además nosotros llevamos ya más tiempo separados que los que estuvimos juntos. Nosotros estuvimos siete años, y ya un poco perdí la cuenta sobre el tiempo que llevamos sin ser pareja. Lo que por suerte mantuvimos fue el buen trato", sumó.

"El tiene razón cuando dice que fue responsable del 80 por ciento de la separación, eso es verdad. Hoy nos llevamos muy bien, pero hay cero chances de una vuelta. Nos conocemos mucho, y eso está bueno para el día como padres pero no como pareja”, argumentó.

“Hace un tiempo, mi hijo le preguntó a mi mamá "abuela, papá puede venir cuando hacemos asado", y ella le dijo que sí, por por supuesto. Entonces viene y la pasamos bárbaro. Pero todo queda ahí, en la onda que hay por nuestro hijo y esa especie de amistad que nos une", señaló.

Hoy, Ortega dice estar sola tras haber salido con Camilo Vaca Narvaja. Y afirma que no busca pareja: "Esas cosas se dan, no hay que irles atrás. Prefiero quedarme quieta y que me choquen. Es como mi forma de encontrar el amor, selló.

La última frase de la charla fue para Palito y Evangelina, sus padres. Y fue a puro elogio: "Hay que ser muy sasbio, muy paciente, y también muy inteligente. En un punto, pienso que también es una cuestión hasta de estrategias. Yo no me arrepiento de nada, mis relaciones duraron lo que tenían que durar, pero uno en un punto siempre quiere encontrar alguien con quien compartir tanto tiempo".