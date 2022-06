Las fotos familiares de la emotiva despedida de Palito Ortega de los escenarios en el Teatro Colón

Ramón “Palito” Ortega se despidió de los escenarios en el emblemático Teatro Colón, en el marco del Festival únicos y cerrando su gira “Gracias – Tour Despedida”, por distintos puntos de la Argentina.



En lo que fue una noche realmente inolvidable, el prestigioso artista interpretó sus grandes éxitos, acompañado por la Orquesta Sinfónica Única de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Edgard Ferrer.



Entre las personalidades destacadas que se hicieron presentes en el Teatro Colón estuvo su hija Julieta Ortega, acompañada por su ex pareja, el músico Iván Noble, y su hijo Benito; Graciela Borges; Luciana Salazar; y la abogada Ana Rosenfeld, entre otras.





En noviembre pasado, antes de comenzar su gira de despedida, Palito Ortega había hablado con Teleshow sobre sus últimas apariciones en el escenario. “Me parece que con esta aparición va a ser como dar el último abrazo de mis canciones a la gente”, había expresado.



Sobre cómo lo tomó su familia, comentó: “Creo que están contentos, porque también ellos sienten que las giras son sacrificadas y los viajes, los horarios de los aviones, ir y volver. Yo ya hice mucho esa vida, llegar a otros países que tienen cambios de hora y uno anda con horarios medio cambiados, las movidas son diferentes”.



“Hay que hacer un balance, pensar todo lo que te pasó, todo lo que viviste y todo lo que recibiste y ser agradecido de que todavía estemos de pie, que tengamos la suerte de subirnos a un escenario y que la gente te reconozca y te reciba con cariño”, agregó.





“Me parece que uno no tiene que esforzar tanto esta bendición, porque miro para atrás y veo a mis amigos, tantos amigos que ya no están y fueron tan importantes, que hicieron canciones inolvidables, giras y películas. Entonces, yo estoy acá, todavía disfrutando, gracias a Dios”, sostuvo Palito Ortega.



“Yo tendría que haber escrito un libro para que la gente joven, los cantantes o los músicos tengan una guía, pero la verdad que es difícil. Las cosas se dan de una manera. Me parece a mí que el artista tiene hasta la suerte de aparecer en el momento determinado de la historia de un pueblo. Yo canté, le canté a la vida, siendo mis orígenes muy difíciles, pero siempre cante con gran esperanza”, concluyó.