Julieta Ortega confesó qué es lo más sorprendente que heredó de Palito

Una enorme porción de la sociedad lo despide con respeto, con amor y con mucha admiración por semejante carrera y por las alegrías que le brindó durante años. Palito Ortega emprendió su última gira, sus shows de cierre de una trayectoria inmensa con la música.

A partir de esta particularidad del afamado cantante, el foco se maximizó en su figura en los últimos días. De esa manera, Julieta Ortega se convirtió en una de las voces autorizadas para describir las peculiaridades de una familia que se construyó con el foco constante de la fama.

En ese sentido, la actriz de 49 años visitó el piso de Es por ahí, el ciclo de América que conducen el Tucu López y Julieta Prandi, para navegar por diferentes etapas del clan y sobre todo para abrir su corazón respecto a lo que le genera su padre, no solo como artista.

En cuanto a la magnitud de idolatría que generaba Ramón en otras décadas, Julieta describió las dificultades para moverse con normalidad. “Cuando era chica, mi papá no salía a la calle, no caminaba por la calle nunca, porque no podía”, confesó.

En ese contexto, la ex de Iván Noble se detuvo en un factor muy importante, que la marcó de por vida, que se vincula con los beneficios y las contras de provenir de esa familia, del simple hecho de ser la hija del enorme Palito Ortega, lo que conlleva situaciones agradables y muchas negativas.

En ese plan de revelaciones honestas, Julieta abrió su corazón de par en par y contó con absoluta sinceridad lo postiivo y lo adverso de haber nacido del amor de Palito y Evangelina Salazar. "Tuvo más ventajas que desventajas. La desventaja es que heredás todo, el amor y la antipatía que puede tener alguna gente por tus padres", expresó.

Entonces, la actriz explicó algunas de las circunstancias emocionantes que experimentó por su padre: “Hay gente que me va a ver al teatro y solo me hablan de mi papá, o me recuerdan el casamiento, me miran con un amor que siento que no es a mí, sino a mi historia”.