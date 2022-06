Se filtraron las fotos del cumpleaños 55 de Araceli González

Araceli González cumplió 55 años y, fiel a su estilo, decidió festejarlo a lo grande el domingo por la noche, celebración que compartió con sus casi dos millones de seguidores de Instagram, donde publicó fotos de la reunión en su casa.



En sus historias e Instagram fue subiendo fotos para mostrar el espacio de la celebración, los adornos, los detalles, las luces y videos para compartir el trabajo del DJ, que puso en acción varios hits de la década del 80 y 90.



“Hoy cumplo años. Es el Día del Padre, pero yo cumplo 55 años. Me hice un outfit divino, super canchero con unos jeans de hombre, bien grandes, una camisa que no puede más, accesorios de color verde esperanza, la boca cereza, todo combina. Hoy soy princesa, soy la reina, lo que vos quieras”, expresó Araceli González.





Los hijos de la actriz, Toto Kirzner y Flor Torrente, también se hicieron presentes y acompañaron a su mamá en el festejo tan especial por su cumpleaños número 55.



En cuanto al menú del que disfrutaron los invitados de Araceli, estaba incluida una picada de bienvenida, un rico sushi y una barra con tragos clásicos y exóticos.



En los videos que fue publicando se lo pudo ver también a Fabián Mazzei, quien, pese a estar en silla de ruedas luego del duro accidente que sufrió a mediados de mayo, no se quiso perder de la divertida fiesta.





Un día antes, Mazzei había hablado del accidente que sufrió luego de haberse caído del techo de su casa. “Cuando caía, lo primero que pensé fue que me mataba y me puse a llorar”, comentó el actor en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez.



“Estoy hablando de tres metros, deben ser dos o tres segundos. Ahí vi el cuelo y sabía que no tenía remedio, por eso digo que ahí hubo un empujón de la mano de Dios o de m mamá y me pude enderezar para acortar el tramo de la caída. Estaba angustiado porque no lo podía creer”, agregó.