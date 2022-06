Isabel Macedo compartió una tierna foto de Juan Manuel Urtubey junto a sus hijas

Isabel Macedo continúa en modo sensible con la reciente llegada de Julia, su segunda hija, fruto de su amor con Juan Manuel Urtubey, a quien le dedicó un tierno posteo con motivo del Día del Padre.



“Papá por seis. Feliz día, amor mío. Qué lindo equipo que armamos”, expresó la actriz en Instagram, en donde compartió un carrousel con varias fotos del dirigente político junto a sus hijas.



En las imágenes se lo puede ver a Urtubey junto a Julia, la nueva integrante de la familia, y con Isabelita, además de sus otros hijos Marcos, Lucas, Mateo y Juana, de su relación anterior.





Asimismo, Macedo aprovechó las historias de Instagram para subir una tierna foto en la que aparece Juan Manuel Urtubey con una vestimenta gauchesca, junto a sus dos pequeñas hijas.



Con la llegada de Julia, Isabel Macedo volvió a expresar toda su emoción por cómo se está ampliando su familia con Juan Manuel Urtubey, en la tranquilidad de la provincia de Salta.



“Lloro de emoción porque me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezca el amor”, expresó la actriz.





“Es un trabajo diario en el que uno tiene que estar muy comprometido para que funcione. Y a mí me gusta mucho la sensación de seguridad y tranquilidad de la familia, pero no pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí, creo que también uno tiene que estar y compartir”, comentó.



“Belita es la reina de nuestras vidas. Desde que me quedé embarazada me viven preguntando si está celosa. Por ahora sigue todo igual”, había aclarado días antes de convertirse en mamá de Julia.