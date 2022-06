¡Es hermosa! La primera foto de Julia, la hija de Isabel Macedo

Isabel Macedo se convirtió en madre por segunda vez junto a Juan Manuel Urtubey. La famosa días atrás habló de la gran emoción que tenía de ver crecer a su familia y lograr cumplir todos sus sueños: "Lloro de emoción porque me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezca el amor".

"Es un trabajo diario en el que uno tiene que estar muy comprometido para que funcione, y a mí me gusta mucho la sensación de seguridad y tranquilidad de la familia, pero no pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí, creo que también uno tiene que estar y compartir", agregó.

Por supuesto que también habló de la reacción de su hija mayor al saber que tendría una hermanita: "Belita es la reina de nuestras vidas. Desde que me quedé embarazada me viven preguntando si está celosa. Por ahora sigue todo igual. Me ve con la panzota gigante que tengo y viene corriendo, me abraza, me da un beso y sigue con sus cosas".

"No me hace muchos comentarios, pero si le dan algo a ella, muchas veces me dice: ‘Esto es para mi hermanita’. Es muy buena, siempre pensando en los demás. Siempre quiere repartir lo que tiene. Espero que le dure y que lo sostenga en el tiempo, porque es una característica espectacular", confesó.

En el día de ayer Isabel y Urtubey dieron el anuncio de la llegada de Julia mediante una foto en sus cuentas de Instagram. Los famosos compartieron una postal donde se ve la manito de la bebé con la pulsera que lleva del hospital y los apellidos de sus padres. "Julia", escribieron junto a un corazón.

Los comentarios de amor no tardaron en llegarle a la pareja y padres de Julia. Fueron muchos famosos quienes se hicieron presentes, tales como Eugenia Tobal, Celeste Cid, Agustina Cherri, Brenda Gandini, Agustín Sullivan, Paula Chaves y Sofía Gala Castiglione.

Hace tan solo dos horas, Isabel Macedo compartió la primera foto junto a la bebé en el hospital. La actriz y villana de Floricienta se mostró muy emocionada por el nacimiento de su pequeña Julia. "Mi amor", escribió entre corazones en la postal donde se la ve con su hija en el pecho durmiendo.