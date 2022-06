Mica Tinelli sufre el dolor por la partida de un ser amado: “Se fue la mitad de mi corazón”

El amor por las mascotas late en millones de personas en todo el planeta. Y en Argentina se profundiza por el sentimiento maravilloso que brota con los perros, quienes se transforman literalmente en un integrante más de miles de familias. Y así lo percibe también Mica Tinelli.

La hija de Marcelo Tinelli atraviesa un momento muy angustiante, motivado en el dolor inconmensurable que brotó en su interior por el triste desenlace de Charly, ese pequeño peludo que la acompañó durante catorce años de su vida y que le alegró cada uno de los días en ese periodo.

Con las emociones incómodas y adversas que surgen en estos casos, la hermana de Cande Tinelli no pudo contener las lágrimas y le contó a sus seguidores la triste noticia en sus redes sociales. La partida a otro plano del perro originó en Mica un estadío de profunda tristeza.

Con las emociones a flor de piel y una honestidad total para describir lo que sucede en sus fibras íntimas, la hija de Soledad Aquino subió un posteo a su Instagram con una foto muy tierna, en la que se la percibe dándole un beso a Charly.

En esa storie, Mica acudió a la sinceridad absoluta y escribió: “Ayer se me fue la mitad de mi corazón con Charly. Nunca sentí tanta tristeza y tampoco sé cómo voy a hacer para no tenerlo conmigo". Además agregó una frase muy descriptiva de lo que late en su alma: escribió junto a una tierna foto de los dos. "No hay palabras, por el momento, mucho dolor mi angelito".

El conductor más famoso de la televisión argentina también se exhibió muy movilizado con este desenlace del perro, esa ascensión a otro universo y le dedicó un mensaje muy conmovedor a su hija. "Cuánto te vamos a extrañar. Tuviste a la mejor mamá del mundo. Todavía te seguimos llorando, Volá alto. Te amo Mica”, publicó Marcelo.

En tanto que la novia de Lisandro López el agradeció el gesto a su papá: “Te amo pa. Gracias por contenerme y estar conmigo siempre”. Un momento complicado para Mica, que tratará de asimilar este golpe del destino, esta ausencia de un ser amado.