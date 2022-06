Isabel Macedo contó el problema que atraviesa para dar de mamar

Isabel Macedo fue mamá por segunda. A sus 46 años, la actriz dio a luz a Julia hace dos semanas en Salta, donde vive junto a su marido Juan Manuel Urtubey y Belita, la primera hija de ambos. En este feliz contexto, Macedo reveló un problema que atraviesa a la hora de dar de mamar.

"Me ven así, toda derecha, qué buena postura para darle. Me dura un segundo porque sino estoy tirada para adelante, con el cuello para el costado", comenzó diciendo la actriz en sus redes sociales.

"Un dolor en la espalda, en el cuello...se ve que me pongo mal, yo trato de ponerme bien, toda así derechita, pero después me gana el día y empiezo a quedar ahí tirada, puesta de cualquier manera", agregó.

Cabe recordar que Macedo ya se había expresado en las redes sobre cómo atravesó este segundo parto. Enojada con la clínica, que según ella le dio el alta demasiado pronto, contó: "Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rapaz, que te hagan ir tan rápido de ahí, porque como que no estás listo para meterle con todo", escribió enojada.

Macedo y Belita junto a la pequeña Julia.

"Mira que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo", explicó sobre su situación ya que el parto fue por cesárea.