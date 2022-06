El hijo de Valeria Mazza apareció en televisión y se refirió a la sanción que quiere para sus agresores

A poco menos de un mes de ser brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Rosario, el hijo de Valeria Mazza dio su primera entrevista en televisión y habló del traumático episodio y se refirió a la sanción que quiere para sus agresores.

Tras atravesar una operación de mandíbula, Tiziano Gravier dialogó con Telenoche (El Trece) y entre otras cosas contó que hace unos días pudo volver a hablar, y se encuentra en recuperación por la golpiza que recibió.

Sobre la sensación que le produjo el violento episodio, el hijo de Valeria Mazza explicó: “Después, era la angustia por no entender qué era lo que había pasado, le intentaba buscar una explicación lógica de por qué, y eso era lo que me costaba entender".

En tanto que sobre su proceso de recuperación, el joven detalló: “Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua. Encima, cuando salí del hospital tenía que seguir tomando medicamentos, como tenía la panza vacía me hacía doler la panza. Después me agarraba fiebre. Era un malhumor todo el tiempo. El tener que buscar una explicación que no la llegaba a encontrar, hasta después aceptar esta nueva realidad y el tiempo que tiene el cuerpo”.

En su charla con Luciana Geuna, el hijo de Valeria Mazza remarcó: “No me interesa la condena a estos chicos, pero sí que haya un castigo. Hoy en día hay muchísima violencia. Me gustaría aportar mi granito de arena para que esto no pase porque es terrible”.

Finalmente, sobre su vuelta a sus actividades como estudiante y esquiador de elite, Tiziano explicó: “Ahora tengo tres semanas más para comenzar a comer cada vez más. Pude volver a entrenar cosas sin impacto. Tengo pasaje para irme al sur en las vacaciones de invierno para entrenar y voy a hacer todo lo posible para dar al máximo para la temporada que arranca el 5 de agosto”.