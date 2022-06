Revelaron qué quiere hacer el hijo de Valeria Mazza luego de la brutal agresión

Valeria Mazza habló con la prensa luego de la operación de mandíbula que tuvieron que hacerle a su hijo Tiziano Gravier luego de haber sufrido una brutal golpiza sin ninguna razón a la salida de un boliche.



La modelo le contó a los periodistas que Tiziano ya recibió el alta médica luego de una exitosa intervención y que continuará con la recuperación en su casa.





Valeria sostuvo que los chicos actuaron correctamente al no responder con más violencia al ataque, sino que optaron por retirarse del lugar. “La violencia se responde con justicia”, sostuvo.



“Si los agresores le piden perdón a tu hijo, ¿él qué haría en ese caso?”, le preguntaron los periodistas. “No lo sé, esa es una pregunta para Tiziano, que yo creo que en su momento él también va a hablar”, comentó.



“Él quiere contar en primera persona lo que se siente ser agredido sin motivo y quiere dar su opinión y su ejemplo para que esto no siga pasando y no le pase a otros chicos”, explicó Valeria Mazza.



Asimismo, la modelo habló sobre cómo continuará la recuperación de Tiziano. “Básicamente tiene que seguir tomando todos los medicamentos, calmantes, antiinflamatorios, antibióticos. El lunes tiene que volver a ver al cirujano”, detalló.





“Hay que ver cómo está avanzando la operación, ver el tema de los puntos que, teóricamente, son reabsorbibles, pero alguno se puede llegar a sacar”, agregó la modelo.



“Aparte de las placas de titáneo que le pusieron, tiene dos tornillos arriba y 2 tornillos abajo, y tiene unas gomitas. Eso es para controlar que no haya movimiento y, además, para relajar los músculos”, concluyó.