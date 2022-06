Sofía Gala les pegó duro a sus colegas que se desesperan por el “like”: “No me interesa caer bien ni..."

Sofía Gala Castiglione es diferente, siempre lo fue. Y ahora, a sus 35 años, la hija de Moria Casán logró una madurez como actriz y como mujer que se deja ver en sus declaraciones, siempre bien plantadas y, sobre todo, provocadoras.

Nada de lo que haga o diga Sofía Gala pasa desapercibido, que como artista busca movilizar, además movilizarse a ella misma. “Sentir de distinta manera” es su objetivo, y eso es lo que busca en todo momento. “Me gusta hacer cosas que me provoquen y eso espero que les pase a los demás”, dijo a La Nación.

“Estamos en una época de arte y artistas complacientes. Hoy parece más importante que te quieran que aquello que hacés”, plantea Sofía, muy crítica con las obras que “no molestan” y que buscan caerles bien al espectador.

Para Castiglione, eso hace morir al arte. “También reconozco que debe haber productos pasatistas y más livianos, porque todo en la vida no puede ser un drama, pero, insisto, el arte no puede ser complaciente”, sostuvo.

En este sentido, la hija de la One se diferencia de sus colegas más interesados en recibir muchos “likes” y en gustar que en ser buenos artistas. “Ante esa devolución de ´mirá que linda vida que tiene´, al artista le cuesta, cada vez más, tomar riesgos e incomodidades. A mí me pasa todo lo contrario, me interesa tomar riesgos”, indicó.

La mamá de Helena y Dante se reconoció como “una outsider en todo”: “Siempre fui así. No me llevo bien con las masas. No me siento cómoda entre nadie, excepto la gente muy cercana a mí, el ecosistema personal que yo misma me creé”.

De hecho, aclaró que nunca buscó ser famosa. “Me interesa mostrar lo que hago y poder hacerlo cada vez más y mejor. No me interesa que me quieran, si yo no quiero a casi nadie. No me interesa hacer arte para la mayoría, pero no me siento una elitista”, señaló.

“Pareciera más importante el número de seguidores en Instagram que el trabajo. Además, muchos te alertan sobre qué hay que decir y que no, para no quedar mal, un horror”, dijo, y agregó, contundente: “No te tiene que pasar nada, no te puede caer mal nadie, no podés decir nada de nadie. Vivimos en una sociedad que te cancela si no gusta lo que decís”.

A ella, por lo pronto, ¿le importa lo que piensen los demás? Para nada. “No me interesa el juicio, ni bueno ni malo”, aseguró esta artista que en su perfil de Instagram se define con su nombre y una sola palabra: "Gala Castiglione. Muerdo".