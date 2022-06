La hija de un famoso músico que fue categóricamente desaprobada en La Voz Argentina

La Voz Argentina (Telefe) se ha convertido en el programa más exitoso de la televisión abierta nacional, y cada noche participantes de distintos puntos del país intentan ganar su lugar en el exitoso certamen de canto. Sin embargo, no todos logran su objetivo, tal es el caso de la hija de un famoso músico que fue categóricamente desaprobada por todos los integrantes del jurado del reality musical.

Wayra Iglesias, la hija de Gabriel 'Tete' Iglesias -bajista de la legendaria banda de rock La Renga-, interpretó este martes una versión de Amor es presente, de Lali Espósito, pero no logró convencer a su ídola ni a los restantes integrantes de La Voz Argentina.

La joven había llegado a los estudios de Telefe acompañada por su madre y su hermano. "Me crié en un entorno muy musical, literalmente desde la panza. Un día antes de tenerme, mi mamá estuvo en un ensayo. Mi papá es bajista de una banda de rock, La Renga. Siempre quise hacer esto, desde chica que iba a los shows de papá y yo quería eso, no sabía como conseguirlo pero lo quería", contó Wayra en la previa de su perfomance en La Voz Argentina.

Tras su interpretación, Ricardo Montaner sentenció: "La nota final fue exacta, fue perfecta la nota final, pero durante toda la canción hubo mucho divague departe tuya a la hora de cantar. No se sostuvo la entoncación, la afinación durante la canción y eso es un paso que en esta instancia es definitivo".

En tanto que Lali expresó: "Yo te quiero agradecer que nos regales esta canción que es muy especial para mí. No pude darme vuelta porque había como rarezas de afinación y de aire y algunas cuestiones".

Acto seguido, la estrella pop cuando descubrió el look rockero de la participante la invitó a interpretar una canción más en La Voz Argentina, y la joven eligió 'What's Up?' de 4 Non Blondes.

Sobre el final, la Sole agregó: "Wayra tenés que ser libre como el viento. No pienses en lo que estás cantando y cómo lo estás haciendo, disfrutalo, sé vos, dejate ir, falta eso y la rompés".