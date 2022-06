Rulo Schijman contó qué hizo cuando conoció a Gabriela Sari, su pareja: "Le dije algo inapropiado y..."

Darian Schijman es abogado, conductor y actor, pero todos lo conocen como “Rulo”, el apodo que le puso Guillermo “Pelado” López en CQC, el programa que le abrió las puertas de la TV y que, además de foguearlo en el medio, le permitió conocer a Gabriela Sari, su pareja y mamá de su hija Donna.

“Yo soy el Pelado, vos serías Rulo”, contó Shijman que le dijo su compañero en aquel entonces, cuando entró al ciclo conducido por Mario Pergolini sin saber que iba a encontrar el amor al hacerle una nota muy peculiar a la actriz.

“Acá, la foto de la primera vez que nos vimos, a segundos de haberte dicho algo inapropiado. Es increíble cuando pienso todo lo que sucedió desde ese día”, escribió en su cuenta de Instagram el panelista de Momento D en febrero de 2022, al saludar a su compañera para el Día de los enamorados.

Y ahora, en su paso por Implacables, Rulo recordó cómo fue ese primer encuentro con Sari. “En Caiga quien caiga yo hacía del ´periodista básico´. Mi personaje hacía un chiste subido de tono, que hoy no sería muy bien visto en la tele, porque cambió todo”, empezó a contar en el programa de El Nueve.

¿Cómo era el juego que hacía Rulo con sus entrevistadas? “Mientras le decía de sacarse una foto, yo aprovechaba para decirle cosas subidas de tono. El chiste que yo le hice a Gaby era muy zarpado, aún en esa época, tampoco estaba bien aunque hoy está más limitado todo, pero ella se prestó al juego”, reconoció, sin precisar lo que le dijo aquella vez.

“Yo no conocía a todas las personas del medio; fue en esa nota cuando la vi a Gaby por primera vez y, ese momento, ella estaba en pareja. Pasó un año y la volví a encontrar en otra nota, ahí le pregunté si seguía en pareja, me dijo que no, y empecé a tirotear…”, se sinceró Rulo sobre cómo siguió su historia con la morocha, que, claramente, tuvo final feliz.

Así fue como en septiembre de 2017, Gabriela Sari y Rulo Shijman se convirtieron en papás de Donna, un nena que brilla con su simpatía y carisma, una auténtica estrella e influencer de las redes sociales que conquistó a todos desde su llegada al mundo.